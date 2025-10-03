Nakon 12 godina europski reli u Hrvatskoj: Vozi se kroz tri županije

CRO RALLY /

Nakon 12 godina europski reli vratio se u Hrvatsku. Svečanim startom u Novom Zagrebu počeo je ERC Croatia rally kao posljednja, osma stanica iznimno neizvjesne sezone. Prijavilo se 59 posada iz cijele Europe, a među njima su i sedmorica hrvatskih vozača.

Utrka će se voziti kroz tri županije: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku i Karlovačku, a vrhunac se očekuje u nedjelju na Power Stageu Kumrovec, nakon kojeg slijedi proglašenje pobjednika i dodjela naslova europskog prvaka. Iduće godine u Hrvatsku se vraća i WRC.