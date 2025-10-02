Hrvatice žele drugi krug, a ovo su protivnice u skupini Europskog prvenstva

Hrvatske vaterpolistice, koje će od 26. siječnja do 5. veljače sljedeće godine nastupiti na seniorskom Europskom prvenstvu u Funchalu, igrat će u skupini C s reprezentacijama Italije, Srbije i Turske, određeno je današnjim ždrijebom u tom portugalskom gradu.

Po dvije najbolje reprezentacije iz svake od četiriju skupina će se plasirati u drugi dio grupne faze. Skupina C će spajati sa skupinom A u kojoj su reprezentacije Grčke, Francuske, Slovačke i Njemačke, i činit će skupinu E, a skupina F će biti sastavljena od dvije najbolje reprezentacije prvog kruga iz skupina B i D.

U skupini B su izabrane vrste Mađarske, Rumunjske, Španjolske i Portugala, a u skupini D će se natjecati reprezentacije Nizozemske, Švicarske, Velike Britanije i Izraela.

Najbolje dvije reprezentacije iz skupina E i F će se plasirati u polufinale.

"Puno će toga jasno ovisiti o tomu u kakvom ćemo sastavu doći ili biti na tom Europskom prvenstvu. Sad smo malo osakaćeni za pripreme budući da nam tri igračice koje su izvan Hrvatske ne mogu baš dolaziti svako malo na pripreme. Vratarku Laticu Medvešek, koja je ozlijeđena, sigurno nemamo za Funchal. Vjerujem da će nam Jelena Butić biti na raspolaganju. Ona obožava igrati za reprezentaciju, a čak sam se već dogovorila s njezinom trenericom u Americi da ju odmah nakon Europskog prvenstva vraćamo, jer ona već 6. veljače tamo mora igrati njima najvažniju utakmicu", komentirala je stanje u reprezentaciji izbornica Mia Šimunić.

Hrvatskim vaterpolisticama je cilj probiti se među reprezentacije koje će se u drugom krugu boriti za redoslijed od 1. do 8. mjesta. Ostvarenje tog cilja će djelomično ovisiti i o snazi suparnica u prvom krugu.

"Za Tursku je bilo nekih govora da će se pojačati s tri Ruskinje, što svakako onda njih dodatno pojačava. Srbija ima novog izbornika u ženskoj reprezentaciji, Miloša Bradića. On je neke nove cure pozvao, neke stare vratio, dakle nova energija svakako. Italija je standardno nepobjediv suparnik. Naravno da idemo na to da budemo druge i uđemo ponovo u najboljih osam u Europi", izjavila je izbornica za službeni mrežni portal Hrvatskog vaterpolskog saveza (hvs.hr).

