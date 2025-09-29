Hrvatski paraolimpijac osvojio četvrtu medalju sa Svjetskih prvenstava

Hrvatski paraolimpijac Velimir Šandor (39) osvojio je brončanu medalju u bacanju diska (F52) na Svjetskom paraatletskom prvenstvu u New Delhiju osvojivši četvrtu medalju na svjetskim prvenstvima.

Šandor je osvojio broncu s rezultatom 18.09 metara iz druge serije. Pobijedio je Latvijac Aigars Apinis s rezultatom 19.32m, dok je drugi bio Brazilac Andre Rocha sa 19.29 m.

"Predivan je osjećaj ponovo biti na podiju. Bila je to jako teška sezona nakon Pariza, vratiti se, skupiti snage. Imali smo dobar start u sezonu, dobre rezultate, potom smo se malo pogubili. Ovdje sam znao da imam rezultat u ruci. Možda sam mogao bolje baciti, tražio sam hitac preko 19 metara. Nije se dogodio, ali osvojio sam medalju," poručio je Šandor kojem je to četvrta medalja sa svjetskih prvenstava pri čemu treća bronca.

U Indiji je branio lanjsko srebro iz japanskog Kobea, a brončani je bio i u Londonu 2017. i u Dohi dvije godine ranije. U svojoj kolekciji ima i dvije paraolimpijske medalje - srebro iz Tokija (2020) i broncu iz Rio de Janeira (2016). Ima i europsko srebro iz Grosseta 2016. i broncu iz Bydgoszcza 2021.

U ponedjeljak je nastupio i Matija Sloup u bacanju kugle (F40). Matija je bacio 9.54 metara u trećoj seriji čime je zauzeo deveto mjesto.

Pobijedio je ruski paraatletičar Denis Gnezdilov sa svjetskim rekordom 11.92 m, srebro je osvojio Portugalac Miguel Monteiro sa 11.31m, a bronca je pripala Iračaninu Garrahu Tnaiashu sa 10.86m.

