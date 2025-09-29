Čitava Hrvatska bruji o novim junacima našeg sporta

Još jedan sportski vikend je iza nas, a donio je niz uzbudljivih trenutaka i rezultata koji će se dugo prepričavati. Od domaćih nogometnih utakmica i napetih završnica na terenima SHNL-a, preko uspjeha hrvatskih sportaša na međunarodnoj sceni koji su postali novi sportski junaci naše nacije.

Vrijeme je da ih stavimo pod povećalo i prisjetimo se svega što se događalo – od onih najsvježijih pobjeda i iznenađenja do događaja koji su razveselili navijače, ali i onih koji su donijeli razočaranja.

Dinamo protiv Slaven Belupa nastavio niz pobjeda

Treća pobjeda u nizu za Dinamo. Niz je počeo protiv Hajduka u derbiju prije 9 dana, nastavio se prošle srijede protiv bogatog Fenerbahčea na startu Europske lige i sad je stao na brojci 3. U posljednjem susretu osmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je u nedjelju na stadionu Maksimir porazio Slaven Belupo, bivši klub Marija Kovačevića sa 4-1 odvojivši se od Hajduka na vrhu ljestvice.

Golove za zagrebačke Plave zabili su Arber Hoxha (40), Sandro Kulenović (45+2), Monsef Bakrar (56) i Mateo Lisica (72), dok je za goste zabio Adriano Jagušić (67). Dinamo je mogao i uvjerljivije slaviti, ali Kulenović u 60. minuti nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Osman Hadžikić. Dinamov strateg Mario Kovačević je napravio nekoliko izmjena u odnosu na utakmicu s Fenerbahčeom. Na mjestu stopera umjesto Domingueza priliku je dobio Theophile-Catherine, u vezi je Bennacer zaigrao umjesto Zajca, dok su Bakrar i Kulenović zamjenili Lisicu i Belju. Za spomenuti kako je Dinamova pobjeda zasjenjena ozljedom Arbera Hoxhe. Hoxha je briljirao u posljednja tri sraza za Dinamo.

Hajduk kontroverzno do bodova. Ozlijedio se Livaja

Hajduk je u subotnjem susretu 8. kola SHNL-a pobijedio Lokomotivu 2-0 i prekinuo niz od tri prvenstvene utakmice bez pobjede. Momčad Gonzala Garcije do pobjede je došla vrlo sumnjivim golom Ante Rebića u 18. te golom Anthonyja Kalika u 86. minuti susreta. Hajduk je krenuo u neuobičajenoj formaciji 3-5-2, s Rebićem i Markom Livajom u vrhu napada, ali preveliki pomak u igri Hajduka nije se vidio. Bijeli su do vodstva došli u 18. minuti, ali će se o golu Rebića još puno pričati. Njemu je savršeno s desnoga krila nabacio Livaja, a Rebić rutinski pogodio za 1-0. No, odmah je bilo jasno da će VAR pregledavati situaciju jer se činilo da je Livaja bio u zaleđu.

VAR provjera je trajala nekoliko minuta da bi sucu Patriku Pavlešiću javili da je sve čisto. Par minuta kasnije objavljena je zamrznuta slika s povučenim linijama, ali ne kod Livaje nego kod Rebića, za kojeg uopće nije bilo sporno da nije bio u zaleđu. I Hajdukova je pobjeda, poput Dinamove, ostala u sjeni ozljede kapetana Marka Livaje.

Livaji je, prema pisanju 24sata, puknuo mišić zadnje lože te bi trebao pauzirati oko tri tjedna. Za sad je sigurno da će Livaja propustiti iduće kolo protiv Vukovara. Ta se utakmica igra u subotu, 4. listopada, u 15.45 sati. Precizna dijagnoza bit će poznata tek nakon magnetske rezonance koja bi trebala biti obavljena najkasnije u ponedjeljak, no neslužbeno se doznaje da kod Marka Livaje nije riječ o istegnuću, već o manjem puknuću mišića. Zbog toga bi kapetan Hajduka trebao izbivati s treninga između dva i tri tjedna.

Hrvatska pikado reprezentacija brončana na SP-u

Hrvatska pikado reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu te tako ispisala povijest hrvatskog pikada.

Boris Krčmar, Romeo Grbavac, Danijel Ožbolt i Marko Janjić pod izborničkom palicom Ivana Močića Mose stigli su u Južnoj Koreji do brončanog odličja u konkurenciji od 46 reprezentacija. Oni su novi junaci našeg sporta i dokaz da se sve može kad se hoće, kad si posvećen cilju, uspjehu, treninzima i napretku...

Na početku su naši brončani pikadisti u grupnoj fazi izgubili od Kanade 9-5, ali su nakon toga naredali pobjede protiv Bahreina (9-1), Južne Koreje (9-5), Luksemburga (9-0) i Švicarske (9-1), čime su kao drugi u skupini prošli u nokaut fazu.

Tamo su im prva prepreka bili branitelji naslova Nizozemci u osmini finala koje su naši svladali 9-7 i izborili četvrtfinale protiv Engleza gdje se odvijala prava drama. Imali su naši prednost 8-5 u igri do 9 legova, ali su Englezi izjednačili pa je kapetan Krčmar igrao meč za prolaz i odveo Hrvatsku u polufinale. U polufinalu su ipak izgubili od Japana 9-6 i završili kao brončani.

"Pozdrav iz Seula! Veliki uspjeh hrvatske reprezentacije, pogotovo kad pričamo o klasičnom pikadu koji je kod nas još, ajmo reći, u povojima. Što se tiče elektronskog pikada, tu smo sigurno najbolja nacija na svijetu, ali evo pokazali smo da se i ovaj klasični stil kod nas diže na jednu višu razinu i ove godine smo prvi put došli do tog povijesnog uspjeha za našu reprezentaciju, treće mjesto", rekao je Boris Krčmar pa podijelio kakve su emocije u momčadi:

"Mogli ste vidjeti i sami da smo bili stvarno presretni. Svi smo igrali kao jedan. Imali smo jaku skupinu, igrali smo protiv favorita Engleske. Sve smo to prošli i onda izgubili na knap s Japanom, ali evo na kraju to je povijesni uspjeh za našu reprezentaciju."

Treći poraz Ivana Erslana u UFC-u

Treća nije bila sreća. Ivan Erslan (33, 14-6, 1 NC), jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca, doživio je u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu treći poraz u elitnom UFC-u. Na priredbi UFC Fight Night u australskom Perthu bolji je bio domaći predstavnik Jimmy Crute (29, 14-4-2), koji je slavio prisiljavanjem na predaju - "neck crank" submissionom - nakon tri minute i 19 sekundi borbe. Erslanu je u kutu bio i njegov ugledni trener Dražen Forgač Forgy iz American Top Teama, priznatog MMA kluba iz Zagreba.

Ovo je za Erslana bio ukupno šesti poraz u karijeri, a treći zaredom u UFC-u nakon Iona Cutelabe i Navaja Stirlinga. Još uvijek je bez pobjede u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Crute je, s druge strane, došao do 14. profesionalne pobjede i upisao šesti trijumf pod okriljem UFC-a, dodatno učvrstivši status jednog od glavnih australskih aduta u poluteškoj kategoriji.

Nakon poraza Erslan se oglasio putem svog Instagram story profila i uputio iskrenu ispriku trenerima i obitelji.

“Ispričavam se svojim trenerima i obitelji na ovakvoj izvedbi. Prvi put da nisam tužan nakon poraza, nego maksimalno razočaran u sebe! Ne zaslužujem biti u društvu najboljih boraca i to je činjenica!”, napisao je Erslan.

Dodao je i kako mu je žao što je razočarao sve koji su vjerovali u njega:

“Pišem ovo vruć jer sam tad najiskreniji! Žao mi je što sam razočarao sebe, a onda i sve one koji su vjerovali da ja to mogu! Bog je najveći i hvala mu i na ovoj lekciji!”

UFC nastupi trebali su biti iskorak u Erslanovoj karijeri, no niz od tri poraza sada stavlja upitnik nad njegovim statusom u organizaciji. Borba protiv Crutea pokazala je sve teškoće s kojima se suočava u najjačoj konkurenciji, a hoće li dobiti novu priliku ili će karijeru nastaviti izvan UFC-a, znat će se u narednim mjesecima.

Milan pobjedom protiv Napolija preuzeo vrh, Modrić nastupio

Nogometaši Milana slavili su na San Siru u derbiju 5. kola Serie A protiv Napolija rezultatom 2-1, čime su zasjeli na vrh ljestvice.

"Rossoneri", Napoli i Roma sada imaju po 12 bodova, no momčad Stefana Piolija vodi zahvaljujući najboljoj gol-razlici.

Milan je poveo već u trećoj minuti kada je Christian Pulišić probio po lijevoj strani i uposlio Alexisa Saelemaekersa za 1-0. U 31. minuti Pulišić se i sam upisao u strijelce nakon odličnog prodora Strahinje Pavlovića i asistencije Youssoufa Fofane.

Foto: Profimedia

Napoli je u drugom dijelu došao do prilike za povratak u utakmicu – u 57. minuti Pervis Estupiñan je u kaznenom prostoru srušio Giovannija Di Lorenza. Nakon VAR provjere sudac Daniele Chiffi pokazao je na bijelu točku i isključio domaćeg braniča. Siguran izvođač bio je Kevin De Bruyne, koji je smanjio na 2-1.

U završnici su gosti imali veliku priliku za izjednačenje, no udarac Davida Neresa u sudačkoj nadoknadi završio je na okviru gola. Luka Modrić odradio je cijeli susret u dresu Milana i ostavio vrlo dobar dojam.

Održana humanitarna akcija 'Hodajmo za one koji ne mogu'

Tijekom vikenda zagrebačko jezero Jarun pretvorilo se u veliku pozornicu solidarnosti. Održana je humanitarna akcija „Hodajmo za one koji ne mogu – 100 km u 24 sata“, čiji je cilj bio prikupiti sredstva za ortopedska pomagala djeci i osobama s invaliditetom. Na taj način žele im se omogućiti bolji uvjeti za bavljenje sportom i aktivno uključivanje u zajednicu.

U Hrvatskoj živi više od pola milijuna osoba s invaliditetom, a među njima i deseci tisuća djece. Upravo njima posvećena je ova akcija, koja je kroz simbolično hodanje naglašavala važnost jednakih prilika i podrške. Sudionici su hodali u krugovima oko Jaruna, a izazov je bio u 24 sata prijeći ukupno 100 kilometara.

Na stazi se našlo više od stotinu sudionika – od građana i djece do poznatih lica i sportaša. Za većinu je najvažnije bilo sudjelovati, pa su neki završili s 20-ak kilometara, drugi s više od 50, dok je manja skupina najupornijih uspjela ostvariti puni cilj i prehodati svih 100 kilometara.

Među najzapaženijima bio je mladi Ivica Vlašić (17) koji je prošao više od 106 kilometara u nešto više od osam sati, te veteran Branko Pecije (67) koji je 100 kilometara svladao za 15 sati. Uspjeh su ostvarili i Romaldo Singolo, Nenad Maverick Popović, Marina Bošnjaković te Danijela Lončarić, inicijatorica i organizatorica događaja te osnivačica Authentic Leadership Cluba.

Akcija je pokazala da snaga zajedništva može pokrenuti promjene. Kroz svaki prijeđeni kilometar sudionici su slali jasnu poruku – društvo u kojem svi imaju jednake šanse moguće je graditi samo zajedničkim koracima.

