Katastrofalna vijest za Dinamo, Kovačević priznao zašto je izvadio Hoxhu

Ozlijedio se Arber Hoxha, albanski nogometaš koji je briljirao u posljednje tri utakmice za Dinamo (protiv Hajduka, Fenerbahčea i Slaven Belupa).

hoxha je u nedjelju u utakmici protiv Slaven Belupa zabio prvi gol za Dinamo u završnici prvog poluvremena, a trener Mario Kovačević zamijenio ga je pod poluvremenom.

Nakon susreta Kovačević je otkrio da je promjenu napravio jer se Hoxha ozlijedio.

"hoxhu smo izvadili jer je imao malih problema", rekao je Kovačević pa kasnije rekao:

"On radi dobro na treninzima. Nakon prvih treninga sam mu rekao da bude strpljiv, da će igrati i drago mi je da sam bio u pravu oko njega. Radi višak, zna zabiti, istrčati kontru... Znam da može odlučivati utakmice, veseli me njegova forma i nadam se da se ne radi o težoj ozljedi. Treba nam ovakav Hoxha u nastavku."

