Hamilton se u suzama oprostio od najboljeg prijatelja: 'Nikada ovo nisam osjetio'

Lewis Hamilton rekao je da je 'izgubio svog najboljeg prijatelja' nakon što je potvrdio da je dao uspavati svog voljenog psa Roscoea u emotivnoj izjavi.

Zvijezda Ferrarija rekao je da je donio bolnu odluku da uspava svog voljenog psa nakon što je Roscoe bio četiri dana na aparatima za održavanje života.

Engleski buldog, koji je rutinski pratio sedmerostrukog svjetskog prvaka na stazi Formule 1, prošli je tjedan prevezen u bolnicu nakon što je obolio od upale pluća.

Stanje psa se pogoršalo, a Hamilton je otkrio da je Roscoeovo srce stalo kada je prošli tjedan bio sediran.

Njegovo srce je ponovno pokrenuto, a Hamilton je apelirao na obožavatelje da misle na Roscoea kada je objavio da je buldog u komi.

Hamilton je sada podijelio emotivnu izjavu na društvenim mrežama potvrđujući Roscoeovu smrt uz njihove zajedničke fotografije.

"Nakon četiri dana na aparatima za održavanje života, boreći se svom snagom koju je imao, morao sam donijeti najtežu odluku u životu i oprostiti se od Roscoea", napisao je Hamilton na Instagramu.

"Nikada se nije prestao boriti, sve do samog kraja. Osjećam se toliko zahvalno i počašćeno što sam podijelio svoj život s tako prekrasnom dušom, anđelom i pravim prijateljem."

"Dovođenje Roscoea u moj život bila je najbolja odluka koju sam ikada donio i zauvijek ću njegovati uspomene koje smo zajedno stvorili."

"Iako sam izgubio Coco, nikada prije se nisam suočio s uspavljivanjem psa, iako znam da su se moja mama i mnogi bliski prijatelji suočili."

"To je jedno od najbolnijih iskustava i osjećam duboku povezanost sa svima koji su prošli kroz gubitak voljenog ljubimca. Iako je bilo tako teško, imati ga je bio jedan od najljepših dijelova života, voljeti tako duboko i biti voljen zauzvrat."

"Hvala vam svima na ljubavi i podršci koju ste pokazivali Roscoeu tijekom godina. Bilo je tako posebno svjedočiti i osjetiti."

"Umro je u nedjelju navečer, 28. rujna, u mom naručju."

