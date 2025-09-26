Lewis Hamilton prolazi kroz užasne trenutke: 'U komi je, ne znamo hoće li se probuditi...'

Britanac Lewis Hamlton, sedmerostruki prvak Formule 1, proživljava jako teške trenutke jer se njegov pas i vjerni pratitelj, engleski buldog Roscoe, nalazi u komi.

Roscoeu je srce stalo nakon jedne hitne veterinarske intervencije.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Hamilton je detelje drame kroz koju prolazi podijelio na društvenim mrežama.

"Molim vas, mislite na Roscoea. Želim vas sve obavijestiti o novostima. Roscoe je ponovno dobio upalu pluća i teško je disao. Primljen je u bolnicu i anesteziran je kako bi se smirio dok su mu radili pretrage. Tijekom tog procesa, srce mu je stalo. Uspjeli su mu vratiti otkucaje srca, ali sada je u komi", otkrio je i u nastavku napisao:

"Ne znamo hoće li se probuditi iz ovoga. Sutra ćemo ga pokušati probuditi. Uz njega sam i želim vam svima zahvaliti na molitvama i podršci."

Foto: Profimedia

