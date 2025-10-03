U subotu uživajte u konjičkom spektaklu na Hipodromu! Bit će za svakoga po nešto

Novo izdanje Zagreb Opena i ove godine na Hipodromu Zagreb donosi svu raskoš i eleganciju konjičkog sporta. Ovo prestižno natjecanje, koje se odmah po značaju svrstava iza tradicionalnog Lipanjskog turnira, okupit će najuspješnije jahače iz Zagreba, ali i iz cijele Hrvatske i regije.

Pod generalnim pokroviteljstvom vinarije Galić, događaj će ponovno spojiti strast prema konjima i ljubav prema vrhunskom vinu. Ta povezanost posebno naglašava vrijednost tradicije – jer i u konjima i u vinu prepoznajemo gracioznost, ljepotu i užitak za sva osjetila.

No, Zagreb Open ne donosi samo sportski spektakl i vrhunsku dresuru. Ove godine pripremili smo i bogat program za cijelu obitelj.

U subotu od 12 do 15 sati najmlađe očekuje poseban zabavni park – besplatno jahanje na konjima, gdje će djeca moći osjetiti prve korake konjičkog svijeta, te veliki dvorci na napuhavanje koji garantiraju bezbrižnu zabavu i smijeh.

Ulaz na Zagreb Open je besplatan za sve građane, a svi su dobrodošli da uživaju u sportu, druženju i nezaboravnom vikendu na Hipodromu.

