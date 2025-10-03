Našu reporterku Ružicu Đukić struka nagradila za seriju reportaža o prijateljstvu dječaka oboljelog od leukemije i vatrogasca

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njezine vas priče ne mogu ostaviti ravnodušnima.

S njom se smijete, plačete, ljutite se, ponekad i zapjevate. Ružica Đukić upravo je zato dobitnica nagrade za najbolju reportažu u kategoriji Humanost na Fra-Ma-Fu festivalu u Đurđevcu!

Ružica je srca žirija, ali i gledatelja osvojila serijom priloga o Damiru Pejiću iz Vukovara, dječaku koji je bolovao od leukemije. Ispričala je njegovu priču u RTL-u Danas po najvišim profesionalnim standardima i nije stala dok malenom Vukovarcu bez roditelja nije dala novu nadu. Svojim emotivnim prilozima masovno je motivirala građane da nesebično doniraju svoje matične stanice.

Priča je imala svoj sretan kraj – donor je pronađen, a Damir izliječen. I u međuvremenu je dobio prijatelje za cijeli život – Ružicu i zagrebačkog vatrogasca Josipa Fabijanića, kojeg su dirnule njezine reportaže. Upoznali su se upravo pred RTL-ovim kamerama, uz prepuno emocija.

I mi čestitamo našoj Ružici koja svojim humanim pričama dokazuje koliko dobrog ima u našem društvu.

