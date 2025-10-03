Khabibov rođak ekskluzivno otkrio tajnu iz života sa slavnim prvakom: 'Jedemo isti kruh'

Spremite se za vrhunski MMA spektakl koji će privući pažnju cijelog borilačkog svijeta! U petak, 3. listopada 2025., svjetska elita stiže u Dubai, u legendarnu Coca-Cola Arenu, gdje će se održati PFL Champions Series 3. Glavna borba večeri donosi dugo očekivani revanš za naslov svjetskog prvaka u lakoj kategoriji. Neporaženi dagestanski majstor oktogona Usman Nurmagomedov ponovno će ukrstiti rukavice s irskim borcem Paulom "Big News" Hughesom.

Njihov prvi susret u siječnju oduševio je publiku i ostavio dubok trag, a sada nas čeka konačni obračun koji obećava još veću dozu napetosti i adrenalina. Cjelokupni događaj pratite UŽIVO od 17:30 sati na VOYO platformi.

A uoči samo spektakl naš Boris Jovičić je razgovarao s rođakom legendarnog Khabiba, Usmanom Nurmagomedovim.

Je li istina da vas je Paul iznenadio u vašem prvom meču?

Da, istina je. Malo me iznenadio, ali to nije zato što je on napravio nešto posebno, već zbog mog performansa. Radio sam puno grešaka i nisam se pripremio onako kako sam to inače radio. Ako Bog da, puno stvari će ovaj put biti drugačije.

Hoćete li promijeniti stil za ovaj meč i borbu odvući u parter?

Naravno, pokušat ću ga dovesti u borbu u parter i držati ga dolje. Sve što se u MMA borbi može napraviti, ja ću napraviti. Ovo je MMA, a ne udarački meč. Zato sam ovdje i pokazat ću sve najbolje što mogu.

Koja je vaša poruka za Paula?

Nemam nikakvu poruku za njega. Ovo će biti veliki rematch.

Postoji li kakav animozitet između vas?

Nemam nikakav animozitet prema njemu, respektiram ga kao i on mene. Njegove vještine su jako dobre, odličan je borac, jak je i ovo će biti pravi rat.

U vašem kutu su Khabib i Islam, stvara li vam to pritisak? Možete li nam objasniti kako izgleda vaš uobičajeni život?

To je sve jako jednostavan život, skroman život. Mi jedimo isti kruh. Znam te dečki i prije nego što su bili prvaci. Za mene se ništa nije promijenilo. Postali su najbolji, ali to nije promijenilo moje mišljenje o njima. Za mene je Islam i dalje stari Islam, Khabib i dalje stari Khabib. Za ljude su oni najbolji borci lake kategorije, možda i ikada. Za mene su braća i volim ih jako puno.