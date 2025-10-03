Amerikancu pripala kraljevska dionica u Lijepoj Našoj

UZBUĐENJE NA DVA KOTAČA /

Amerikanac Brandon McNulty dominantno je osvojio četvrtu etapu jubilarnog 10. izdanja biciklističke utrke CRO Race. Vozila se 190 kilometara duga kraljevska donica od Krka do Labina. McNulty je ciljem u Labinu stigao sa minutom i 40 sekundi prednosti ispred Talijana Edoarda Zambaninija. Sjajnom vožnjom Amerikanac je preuzeo i zelenu majicu namijenjenu vodećem u redoslijedu za najboljeg penjača, dok plava majicu za vodećeg po bodovima i dalje čuva Francuz Pola Manje koji je slavio u prve tri etape. Peta etapa vozit će se sutra od Karlovca do Svete Nedelje.