UZBUĐENJE NA DVA KOTAČA /

Amerikancu pripala kraljevska dionica u Lijepoj Našoj

Amerikanac Brandon McNulty dominantno je osvojio četvrtu etapu jubilarnog 10. izdanja biciklističke utrke CRO Race. Vozila se 190 kilometara duga kraljevska donica od Krka do Labina. McNulty je ciljem u Labinu stigao sa minutom i 40 sekundi prednosti ispred Talijana Edoarda Zambaninija. Sjajnom vožnjom Amerikanac je preuzeo i zelenu majicu namijenjenu vodećem u redoslijedu za najboljeg penjača, dok plava majicu za vodećeg po bodovima i dalje čuva Francuz Pola Manje koji je slavio u prve tri etape. Peta etapa vozit će se sutra od Karlovca do Svete Nedelje.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.10.2025.
20:36
RTL DANAS
Cro Race
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx