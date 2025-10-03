Nurmagomedov pred revanš u Dubaiju: ‘Ako Bog da, ostajem neporažen’

Dubai večeras postaje središte MMA svijeta. U sklopu PFL championship serije došlo je vrijeme za dugoočekivani revanš između Paula Hughesa i Usmana Nurmagomedova. I upravo je Dagestanac u eksluzivnom intervjuu za RTL sport otkrio detalje ove borbe, ali i života s njegovim rođakom - velikim Khabibom Nurmagomedovom. Priču imaju Boris Jovičić i Maro Miljanić.

Krajem siječnja glavna tema borilačkog svijeta bila je borba Usmana Nurmagomedova i Paula Hughesa. Dagestanac je u borbi za Bellatorov pojas lake kategorije slavio sudačkom odlukom.it kraj mečaNo sada je, nakon nešto više od 8 mjeseci, stiglo vrijeme za revanš. Iako je Irac taj koji traži osvetu, Nurmagomedov priznaje da je u prošloj borbi podcijenio Hughesa i siguran je kako će večeras slaviti uz manje drame.

"Iskreno, to nije bilo zbog njega već zbog mene. Napravio sam dosta pogrešaka i nisam se pripremio kao što to inače radim. Bilo je tu dosta stvari, no ovog će puta biti drukčije."

Gotovo svi dagestanski borci poznati su po svojoj nevjerojatno moćnoj tehnici hrvanja, no Usman Nurmagomedov predajom protivnika nije slavio više od dvije godine. Sada otkriva da je prilično spremniji nego u siječnju i da će Hughesa pokušati pobijediti koristeći sve tehnike.

"Pokušat ću dovesti borbu u parter i držati ga dolje. Sve što se u MMA borbi može napraviti, ja ću pokušati napraviti. To uključuje klinč, boksanje, MMA i udaranje na podu. Ovo je MMA, a ne udarački meč."

U svakoj od posljednjih 5 borbi Usman Nurmagomedov se ili borio za pojas ili ga je branio. Trenutačno ima omjer od 19 pobjeda i 0 poraza, a ako danas svlada Hughesa, svejedno mu je protiv koga će stati u ring u idućoj borbi.

"Ako mi oni dođu i kažu - Našli smo ti protivnika i moraš se boriti - ja ću se pripremiti i ući u ring. Ne volim birati protivnike."

"Znači, nakon danas broj poraza će ostati nula?"

"Ako Bog da, brate."

A velika pomoć Usmanu su borci s kojima je odrastao i koji mu danas daju zlata vrijedne savjete iz kuta ringa. Tu su prvenstveno njegov rođak i jedan od najboljih MMA boraca svih vremena - Khabib Nurmagomedov, kao i nekadašnji prvak UFC-ove lake kategorije - Islam Mahačev. Oni žive zajedno, u potpunosti su posvećeni sportu i jedan drugog smatraju braćom.

"To je jedan jako jednostavan i skroman život. Za mene se ništa nije promijenilo. Kada su oni postali najbolji, ja nisam promijenio način na koji gledam na njih. U mojoj glavi se ne vrti - Ja sada treniram s najboljima. Poznajem ih već dugo i ništa se nije promijenilo."

Kada cijeli život provedeš s ovakvim legendama borilačkog svijeta, jednostavno si predodređen za velike stvari. Usman je do sada sjajno izlazio na kraj s pritiskom koje nosi prezime Nurmagomedov.