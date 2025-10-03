Najveći gubitnici rebalansa proračuna: Evo tko ostaje bez 426 milijuna eura

Vlada je na sjednici usvojila rebalans ovogodišnjeg proračuna. Najveći dobitnik je Ministarstvo rada, a istražili smo i tko je u minusu.

210 milijuna eura Vlada će izdvojiti iz proračuna za 13. mirovinu. Umirovljenici nisu zadovoljni. Tako nam Mladen iz Zagreba ironično kaže: "Oduševljen sam. Stvarno to je neočekivano puno", dok Vilma, također umirovljenica, poručuje: "Trebala bi biti dobra 13. mirovina, da si čovjek može bar nešto priuštiti".

Upravo zbog 13. mirovine, ali i povećanja mirovina, kao i zbog plaća državnih i javnih službenika, rodiljnih naknada, pa i sredstava potrebnih za inkluzivni dodatak, Ministarstvo rada i socijalne politike najveći je dobitnik rebalansa proračuna. Inkluzivni dodatak čeka još 105 tisuća korisnika. "U ovoj godini značajna stavka je i isplata zaostatka, ne samo tekuća isplata, a ono što mi činimo je da se ubrza proces nakon početnog vala, za koji vidimo da jenjava i po broju ne samo novih zahtjeva nego i žalbi", rekao je ministar rada Marin Piletić.

Ministarstvo rada i inače je ministarstvo s najvećim proračunom, a rebalansom će mu se sredstva povećati 681 milijun eura, dok će Ministarstvo zdravstva dobiti dodatnih 157 milijuna. Ministrica zdravstva Irena Hrstić objašnjava: "Ne možemo standardno govoriti o proračunskim dobitnicima i gubitnicima, ali ako govorimo u plusu što je Ministarstvo zdravstva, to podrazumijeva dug veledrogerijama".

Najveći gubitnici

Što se pak tiče najvećih gubitnika rebalansa, najviše novca morat će vratiti Ministarstvo gospodarstva koje ostaje bez 426 milijuna eura. Uz ostalo, i jer su smanjene subvencije građanima za energente. Ministarstvo zaštite okoliša pak gubi 163 milijuna.

"Nismo odustali ni od jedne važnije investicije iz vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom. No osim toga smo počeli ubrzano koristiti sredstva modernizacijskog fonda", rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković pa smo je pitali jesu li prolongirali neka plaćanja za iduću godinu na što kaže: "jako malo".

Nema nezadovoljnih

I koga kog da se pita, nema nezadovoljnih, makar su im ministarstva u minusu u odnosu na prvotni plan. Rezalo se na brojnim stavkama, kažu ministri.

"Na onom što ne može ugroziti funkcioniranje samog ministarstva. Radimo svi uštede", kaže ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručuje: "Mogu reći da smo jako zadovoljni. Osigurali smo potpore za sektorske natječaje koji su bili predviđeni".

Pa kad se podvuče crta, plan je da do kraja godine prihodi budu na gotovo istoj razini, 33 milijarde eura, dok će se rashodi smanjiti 223 milijuna eura, na 36.8 milijardi. Proračunska rupa bit će 3.8 milijardi eura, odnosno 2.9 posto BDP-a. Podbacili su prihodi lokalnih jedinica.

Premijer Andrej Plenković u uvodnom se dijelu sjednice Vlade osvrnuo na rebalans proračuna: "Rebalansom se osigurava više od milijarde eura dodatnih sredstava za građane, za mirovine, za plaće zaposlenih u državnim i javnim službama, socijalne naknade, jednom snagom redistribucijskog proračuna provodimo jedno načelo solidarnosti". I takav rebalans je održiv, uvjerava premijer.