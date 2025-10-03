SJEDNICA VLADE /

Plenković okuplja ministre, na dnevnom redu važne odluke za građane

Foto: Patrik Macek/pixsell

Vlada će raspravljati o Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

3.10.2025.
10:32
danas.hr
Patrik Macek/pixsell
Sjednica Vlade danas je na rasporedu od 11.30 sati. Na dnevnom redu je rebalans ovogodišnjeg proračuna.

Također, Vlada će raspravljati o prijedlogu zakona o prekograničnom pribavljanju elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima (EU) te konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Andrej PlenkovićSjednica VladeVlada
