Prve ilustracije letećih Stojadina iznad Beograda: Srbi će se morati voziti na par-nepar

VUČIĆEVE FANTAZIJE /

Dok sa zanimanjem pratimo razvoj hrvatskog nuklearnog programa valja istaknuti još jedan tehnološki iskorak koji nam je predstavljen ovoj tjedan - stigao je prvi baterijski vlak. Prvi baterijski vlak je inače već predstavljen još prije pet mjeseci, u svibnju. Isti vlak, istim riječima, na istoj pruzi.

Dobro, evo, imamo dva puta prvi puta ali dvaput je dvaput pogotovo ako je prvi put. E sad gdje je prvi hrvatski vlak na baterije bio tih 5 mjeseci između prvi put i prvi drugi put ne zna se ali vjerojatno na punjenju. Toliki vlak ima sigurno velike baterije pa mu treba malo duže za punjenje. Ali kad bude nuklearka ići će to brže.

U međuvremenu su i Srbi pokrenuli svoj nuklearni program, valjda ni oni nemaju s čim napuniti baterije, tako da ćemo uskoro stupiti u međusobne nuklearne odnose. Dobro ne baš tako skoro jer su i oni prvo osnovali neku komisiju za to. Ali još u augustu, po hrvatski kolovozu, što znači da će Srbija svoju nuklearku dobiti dva mjeseca prije nas. Aleksandar Vučić prvu srpsku nuklearku otvorit će u kolovozu 2125. Andrej Plenković će svečanu vrpcu prerezati tek u listopadu iste godine. Ali moramo se već naviknuti da je Srbija tehnološki dosta ispred nas.

Dakle, dok mi sanjamo o robotaxijima Srbi se već pripremaju za leteći taxi. S tim da smo mi svoje fantazije platili 180 milijuna eura, a Vučića njegove ne koštaju ništa. A na društvenim mrežama već su izašle i prve ilustracije letećih automobila iznad Beograda. Ali kako sad stvari stoje Srbi će se u tim letećim stojadinima morati voziti kao nekad: na par-nepar.