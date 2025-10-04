Split će zasjati u novom sjaju: Projekt vrijedan skoro tri milijuna eura isplatit će se već za dvije godine

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NOVE LAMPICE /

Split se priključuje gradovima koji će modernizirati sustav javne rasvjete, nabavit će 15 tisuća novih svjetiljki. Projekt nove led rasvjete vrijedan je gotovo tri milijuna eura, a zbog ušteda u potrošnji električne energije mogao bi se isplatiti već za dvije godine.

Svjetla se pale kad noć pada, ali na javnu rasvjeta u Splitu trošilo se godišnje oko 2,2 milijuna eura. Kroz šest mjeseci stare svjetiljke zamijeniti će 15.000 led lampi, a ušteda bi trebala biti i do 70 posto….

"To sigurno će doprinijeti velikim uštedama u gradskom proračunu, procjenjuje se da bi uštede trebale biti oko milijun i pol eura na razini godine. To se može preusmjerit na neke druge izdatke", kaže gradonačelnik Tomislav Šuta.

Projekt vrijedan gotovo 2,8 milijuna eura obuhvatit će veći dio javne rasvjete, preostaje još samo 2 tisuće svjetiljki u staroj gradskoj jezgri.

