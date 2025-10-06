Šok na Maksimiru: Lokomotiva srušila Dinamo i nanijela mu drugi poraz sezone!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Neočekivano /

U posljednjem susretu 9. kola SuperSport HNL-a, Lokomotiva je na stadionu Maksimir priredila iznenađenje i svladala Dinamo 2:1, nanijevši “modrima” drugi poraz u sezoni.

U uzbudljivoj utakmici punoj prilika i VAR intervencija, Lokosi su poveli u 21. minuti golom Aleksa Stojkovića, dok je pobjedu potvrdio Marko Pajač iz jedanaesterca u 61. minuti. Dinamu je nadu vratio Dion Drena Beljo pogotkom šest minuta kasnije, no do kraja susreta gosti nisu uspjeli izjednačiti.

Dinamo je imao nekoliko velikih prilika — Bennacer je pogodio stativu, a Mišić u sudačkoj nadoknadi natjerao Posavca na sjajnu obranu. VAR je u prvom poluvremenu poništio gol Lokomotive zbog prekršaja, dok je u drugom dosudio penal za domaće nakon Nevistićeva starta.

Unatoč velikom pritisku u završnici, Lokomotiva je zadržala vodstvo i stigla do vrijedne pobjede, dok Dinamo ponovno mora tražiti odgovore uoči nastavka sezone.