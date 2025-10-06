liga hrvatskog protivnika /

Nevjerojatan scenarij u regiji: Vodeći klub ima negativnu gol-razliku!

Nevjerojatan scenarij u regiji: Vodeći klub ima negativnu gol-razliku!
×
Foto: News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia

Ovakav scenarij još nije viđen u profesionalnom nogometu na kraju sezone, ali sigurno spada u rubirku vjerovali ili ne!

6.10.2025.
19:02
Sportski.net
News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rijetko viđena situacija dolazi iz Crne Gore, nakon 11 odigranih kola prvi na ljestvici Prve crnogorske lige je FK Dečić, i to s negativnom gol-razlikom. Klub iz Tuzija ima 20 bodova iz 11 utakmica, ali i omjer pogodaka 15:16.

Iako su u vrhu, brojke otkrivaju zanimljiv detalj; Dečić je pobijedio šest puta, dva puta remizirao i tri puta izgubio. Pet njihovih pobjeda stiglo je s minimalnom razlikom, dok su svi porazi bili uvjerljivi – 0:2, 0:2 i 0:4. Upravo su ti rezultati „pokvarili“ ukupnu sliku, zbog čega vodeći tim ima više primljenih nego postignutih pogodaka.

Zanimljivo, osim Dečića, još samo tri momčadi u crnogorskoj ligi imaju negativnu gol-razliku  i sve su pri samom dnu tablice.

Dečić je prošle sezone osvojio Kup Crne Gore, a godinu ranije i naslov državnog prvaka, pa bi u ovoj sezoni mogli ponoviti povijesni uspjeh. Sljedeće godine klub slavi 100. obljetnicu postojanja, a novi naslov bio bi idealan poklon za stotu godinu tradicije.

U posljednjem kolu Dečić je minimalno svladao Jedinstvo iz Bijelog Polja 1:0, iskoristio kiks Sutjeske protiv Budućnosti i zasjeo na vrh. Imaju dva boda više od Petrovca i tri od Sutjeske – iako s „minusom“ u golovima, s punim pravom drže vodeću poziciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić najavio ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije

Crna GoraTablicaNogomet
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
liga hrvatskog protivnika /
Nevjerojatan scenarij u regiji: Vodeći klub ima negativnu gol-razliku!