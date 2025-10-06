Nevjerojatan scenarij u regiji: Vodeći klub ima negativnu gol-razliku!

Rijetko viđena situacija dolazi iz Crne Gore, nakon 11 odigranih kola prvi na ljestvici Prve crnogorske lige je FK Dečić, i to s negativnom gol-razlikom. Klub iz Tuzija ima 20 bodova iz 11 utakmica, ali i omjer pogodaka 15:16.

Iako su u vrhu, brojke otkrivaju zanimljiv detalj; Dečić je pobijedio šest puta, dva puta remizirao i tri puta izgubio. Pet njihovih pobjeda stiglo je s minimalnom razlikom, dok su svi porazi bili uvjerljivi – 0:2, 0:2 i 0:4. Upravo su ti rezultati „pokvarili“ ukupnu sliku, zbog čega vodeći tim ima više primljenih nego postignutih pogodaka.

Zanimljivo, osim Dečića, još samo tri momčadi u crnogorskoj ligi imaju negativnu gol-razliku i sve su pri samom dnu tablice.

Dečić je prošle sezone osvojio Kup Crne Gore, a godinu ranije i naslov državnog prvaka, pa bi u ovoj sezoni mogli ponoviti povijesni uspjeh. Sljedeće godine klub slavi 100. obljetnicu postojanja, a novi naslov bio bi idealan poklon za stotu godinu tradicije.

U posljednjem kolu Dečić je minimalno svladao Jedinstvo iz Bijelog Polja 1:0, iskoristio kiks Sutjeske protiv Budućnosti i zasjeo na vrh. Imaju dva boda više od Petrovca i tri od Sutjeske – iako s „minusom“ u golovima, s punim pravom drže vodeću poziciju.

