Financijski stručnjak objasnio zašto se građani u krizama okreću zlatu

HRVATE TRESE 'GROZNICA' /

Vrijednost zlata na tržištima je jutros porasla dodatnih 0 cijelih 9 posto, čime se cijena popela na rekordnih 3.919 dolara po unci. Novi val rasta potaknula je nesigurnost zbog prekida rada američkih saveznih službi te niza zabrinjavajućih ekonomskih vijesti o zapošljavanju i inflaciji. Analitičari kažu da zbog svega toga ulagači traže sigurnija ulaganja poput zlata. Njegova cijena je u godinu dana porasla 50 posto. Lucija Ptičar razgovarala je s financijskim stručnjakom Nikom Maričićem. Više u videu...