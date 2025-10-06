Taksi zaglavio u tračnicama i upao u probleme u centru Zagreba

VIDEO: AJME MENI... /

Čitateljica nam je poslala nesvakidašnju snimku iz centra Zagreba. Taksi vozilo upalo je u tračnice kraj Branimir centra u ponedjeljak oko 16.30 sati. Naime, na tom dijelu radovi su na cesti pa je oko tračnica velika rupa.

U trenutku kada je čitateljica prolazila, policajac na motoru već je bio tamo. Ispričala nam je kako je na vozačevom mjestu sjedila starija muška osoba.

Policija je potvrdila da su dobili dojavu od građana da je automobil upao u tračnice. Nastala je samo materijalna šteta, a nije poznato kako je došlo do propusta vozača s obzirom na to da postoji signalizacija. Oko 16.40 sati uspostavljen je promet.