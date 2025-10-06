Ovako Zagreb gubi tisuće kubika vode: Cesta je opasna i za vozila i za pješake

Više od tri tjedna voda navire iz šahta u Ulici Šestinski dol koja se potom slijeva po kolniku i nitko iz nadležnih službi ne reagira.

Riječ je o vrlo prometnoj zagrebačkoj ulici, a stanari su prije više od navedenih tri tjedna zvali hitnu intervenciju Vodovoda, o o svemu su obavijestili i službu 112 te policiju.

Voda navire iz šahta kod kućnog broja 113 i nikome ništa.

"Curi čista voda, u velikim količinama, i to toliko dugo traje da već polako ispire sloj asfalta", rekao nam je jedan od obližnjih stanara.

Stanari: 'Prometnica je postala i opasna'

Stanari su zvali i policiju jer osim što Grad Zagreb gubi enormne količine vode, prometnica je postala opasna i za vozila, kao i za pješake.

To potvrđuju i naše snimke koje smo napravili na spornom dijelu ceste.

Auti konstantno "špricaju" pješake na tom dijelu nogostupa, a mokri trag po cesti proteže se 200-tinjak metara u smjeru Medvednice.

"Prvi put kad smo zvali, došli su iz Vodovoda. Zaustavili su promet i petljali su nešto jedno jutro. Međutim, otišli su i ostavili sve kako je i bilo. Voda i dalje curi", kaže nam stanar obližnje novoizgrađene zgrade.

Zašto iz asfalta curi voda, a nitko od nadležnih službi ne reagira, pitali smo Grad Zagreb i Vodovod, a odgovor ćemo objaviti čim ga pošalju.

Naše slike i snimke doista potrvđuju da je riječ o velikim količinama vode, koja navečer kad promet utihne - žubori poput obližnjeg šestinskog potočića.