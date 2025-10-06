VELIKA OBEĆANJA /

Zurovec pokrenuo političku revoluciju: Građanima se treba reći na koliko ih se centimetara nabija

Politički rejtinzi dobili su novu dimenziju. Gradonačelnik Svete Nedjelje Dario Zurovec svojim se pratiteljima na društvenim mrežama pohvalio kako je njegov trenutačni rejting 25 i to tvrdih 25.

E, ovo se zove revolucija u političkom marketingu. Biračima treba  otvoreno reći na koliko ih se centimetara nabije, a ne nešto mlohavo brljati, muljat, pa na kraju ništa. 

Premda za sad nema svjedoka koji bi potvrdili da Zurovac doista može ispuniti svoje obećanje dugo 25 centimetara, ali to samo znači da je izrastao u ozbiljnog političara koji daje velika obećanja a male rezultate, što znači da je spreman i za nacionalnu razinu. 

6.10.2025.
5:51
stanje nacije
Dario ZurovecSveta NedjeljaGradonačelnik
