Rijeka konačno pobijedila u SHNL-u

U susretu 9. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na gostovanju pobijedila Goricu sa 3-1 upisavši prvu pobjedu u posljednjih osam kola u SHNL-u. Aktualni prvaci su otvorili prvenstvo 2-0 pobjedom protiv Slaven Belupa, a potom spojili čak sedam kola bez pobjede, sve do gostovanja u Gorici. Golove za goste zabili su Tiago Dantas (22), Toni Fruk (68) i Daniel Abdu-Adjei (82), dok je za Goricu zabio Filip Čuić (79).

Bila je to i prva pobjeda Victora Sancheza na klupi Rijeke. Do gostovanja u Velikoj Gorici, španjolski stručnjak je upisao jednu pobjedu u Kupu protiv Maksimira, dva ligaška remija (Lokomotiva, Istra) i dva poraza, u prvenstvu od Vukovara, te u Konferencijskoj ligi od armenskog Noaha. Donna Diana Prćić donosi sve informacije iz utakmice.

REZULTATI - 9. kolo:

Gorica - Rijeka 1-3 (Čuić 79/Dantas 22, Fruk 68, Abdu-Adjei 82)

Lokomotiva - Dinamo (18.45)

U subotu:

Slaven Belupo - Osijek 2-1 (Agbekpornu 7, Šuto 59/Jelenić 90+4)

Vukovar 1991 - Hajduk 0-1 (Pukštas 77)

U petak:

Istra 1961 - Varaždin 1-0 (Lončar 64)