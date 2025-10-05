Zagreb na jedan dan postao središte taekwondoa i okupio tisuće sportaša

MALI I VELIKI /

Zagreb je na jedan dan postao stredište taekwondoa, ujedno i Kup veleposlanika Koreje. Okupili su se mali i veliki sportaši, od 4 do 74 godine, njih tisuću iz više od stotinu klubova iz desetak zemalja.

U jednom danu održana su tri prestižna natjecanja, među kojima i međunarodno para takewondo natjecanje za osobe s invaliditetom. Turnir je osmišljen kao festival sporta i druženja, a rezultat nije u prvom planu, već ljubav prema sportu i stvaranje trajnih uspomena.

Ovaj događaj kruna je dugogodišnjeg predanog rada kluba Čigra, koji je postao europski lider u radu s osobama s invaliditetom. Više doznajte u prilogu Kristine Čirjak.