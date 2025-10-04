Kramp, lašun ili mašklin: Mladi volonteri i tisuće sadnica pretvaraju opožarenu površinu u zeleni krajolik

U Šibeniku lašun, južnije u Dalmaciji mašklin, a u ostatku Hrvatske kramp - alat je koji je nekima danas došao u ruke prvi put.

"Meni da" kaže 17-godišnja Helena, a njezina vršnjakinja Lucija se ubacuje:

"Meni ne. Babi sam u vrtlu malo pomagala, masline i tako"

Splitske gimnazijalke bile su danas među 350 volontera koji su pošumljavali šibenski Šubićevac.

Predložila nam je profesorica Natalija Palčić iz Politike i gospodarstva da odemo, pa smo rekli da možemo otić, da bi bilo lipo posadit koje stablo, da nam dica jednog dana dođu ovamo i da im mogu pokazat i reć: „Evo ovo sam ja posadila!“ pojašnjava Lucija Kurtović, učenica Gimnazije Marka Marulića iz Splita, a njezina razredna kolegica Helena Vukušić dodaje:

" Zapravo dok ne dođete ovdje niste svjesni koliko vremena treba da bi se nešto ovako obnovilo i mislim da bi stvarno, pogotovo u gradovima, ljudi trebali češće organizirati ovakve prilike da se vikendima ljudi druže, da odu posadit nešto, a u međuvremenu će se susresti, popričati.

Bio sam i prošle godine, ovo mi je već drugi put. Tata mi radi u Hrvatskim šumama i evo, prvi put mi se svidjelo, pa sam odlučio opet doći - kaže 13-godišnji Jakov Šego iz Šibenika.

U osam godina postojanja Boranke Hrvatski savez izviđača, Hrvatske šume, HGSS, Civilna zaštita i vatrogasci do sada su zajednički organizirali 47. akcija.

S nama je danas preko 120 srednjoškolaca iz Šibenika, čak i Splita, odazvalo se i dosta građana Šibenika, uz naše izviđače, šumare, pridružilo nam se i 140 zaposlenika jedne banke. Tako da u svakoj akciji gledamo da bude čim više volontera - kaže glavni koordinator Boranke Dan Špicer.

S ukupno 7 tisuća sadnica u Šibeniku će pošumiti 3 i pol hektara opožarene površine s hrastom crnikom, crnim jasenom i čempresima, ali i primorskim i alepskim borom koji se erodiranom tlu najlakše „primaju“.

"Prvo smo uklonili izgorena stabla i poslije toga pošumljavamo najviše s alepskim borom jer je on pionirska vrsta i priprema tlo, stvara humus za ostale vrste u daljnjem tijeku" kaže Ante Slamić, upravitelj Šumarije Drniš i Šibenik.

Dio volontera je doveo i svoju djecu, a dio ih je došao s kolegama na neformalni team building na kojem će se družiti, ali i natravuti nešto korisno.

"Jedino je s lašunom malo teško radit budući da je ovo krško tlo, puno je kamenja, jako je malo zemlje. Do zemlje treba doći, dobili smo upute kako to raditi što je odlično, dosta toga nisam ni znala", kaže Šibenčanka Smiljana Zorić Koceić, koja i inače rado volontira, a i Zagrepčanka Nives Hlubna 13 je godina bila u izviđačima, pa joj volontiranje nije strano. U Šibenik je došla s kolegama iz banke

"Teško je hodati po ovom terenu i teško je kopati. A sve ostalo je jako zabavno i s puno humora. Ali, kopati po stijeni u kojoj tri put lupite i triput ste u stijeni, a četvrti put konačno posadite sadnicu je onak dobro! Tako da je ovo zapravo zabava i druženje.

Akcija pošumljavanja u Šibeniku nastavlja se i iduće dvije subote, pa se će i neki novi volonteri imati prilike ovladati težačkim oruđem.