Tisuće oduševljene djece u posjeti vatrogascima: 'Znamo što oni rade. Gase požar i spašavaju mace'

JVP ZAGREB OTVORIO VRATA /

Godinama je prva subota u listopadu u Zagrebu rezervirana za odlazak u goste k vatrogascima. Oni su heroji zagrebačkih ulica i najsigurnije ruke u koje možete predati svoju djecu. Sigurnije od dadilja koje su učile o didaktičkim igračkama i engleskom za bebe. Ovi ljudi znaju što je život.

Nekoliko tisuća građana s djecom danas ih je posjetilo u njihovu domu u Savskoj. Letjeli su mali kanaderi, gasili se požari, sve puno akcije.

Osmogodišnji Vito zna što rade vatrogasci. "Gace požal." Zaista? I što još? "I spacavaju mace." Zamislite da vas vaše ili bilo koje drugo dijete, a djeca to vole raditi, traži da istu radnju ponavljate u nedogled. E, takvo je jutro bilo njima. Tisuće djece spustile su se niz ovu šipku, stotine njih plovilo ovim vatrogasnim čamcem. U gostima, ali kao kod kuće bila je i Ružica Đukić. Više doznajte u prilogu.