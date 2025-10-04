'Jedini smisao ovog rata bila je destrukcija Hamasa. Izrael to nije uspio. Pobjednika nema, ali Hamas nije gubitnik'

U studiju RTL-a danas o situaciji na Bliskom istoku i sigurnosnim izazovima u Europi govorio je profesor Mirko Bilandžić, stručnjak za međunarodne odnose i sigurnost.

Komentirajući najnoviji razvoj događaja, uz Trumpov ultimatum i početak mirovnih pregovora u Egiptu, Bilandžić ističe da je oružani dio sukoba mogao završiti mnogo ranije.

„Taj rat je već, što se tiče oružanog djelovanja, mogao odavno završiti. Da je legitiman taj izraelski okvir u pozivu na pravo samoobrane, završio bi davno. Ovo kasnije je samodestrukcija i humanitarno uništavanje bez ikakvog vojnog racija. Temeljni cilj je destrukcija Hamasa. On nije postignut osim u mjeri da su donekle ograničene njihove sposobnosti. Osnovni oružani dio rata mogao je do sada završiti. Ovo je faza gdje će izvjesno prestati oružana djelovanja, ali put do kraja tog rata i rješenja tog problema je dalek.“

'Nema pobjednika, ima samo gubitnika'

Na pitanje tko je pobjednik, a tko gubitnik, Bilandžić naglašava da pobjednika u ovom sukobu nema.

„Ne mislim da je itko pobjednik ovog rata. Ono što je sigurno, gubitnik je palestinski narod, izraelska nacionalna sigurnost i međunarodna sigurnost. U stanovitom smislu, tko nije gubitnik – to je Hamas. Jedini smisao ovog rata bila je destrukcija Hamasa, a Izrael to nije uspio. Nije uništio ni ideju palestinske države, ni Hamas kao njezinog nositelja. Upravo suprotno, Hamas je održao tu ideju na sceni, što se može smatrati stanovitim priznanjem.“

Američki predsjednik Donald Trump poručio je Hamasu da će, ako propadne mirovni plan, uslijediti „pakao kakav nitko prije nije vidio“. Bilandžić podsjeća da su ovakve dramatične izjave već viđene.

„Američki predsjednik do sada je izrekao niz dramatičnih izjava tog tipa. To bi značilo nastavak rata ako jedini uvjet ostane destrukcija Hamasa. Pojas Gaze, koji je već sada spaljena zemlja, pretvorio bi se u prah i pepeo sa stotinama tisuća stradalih u dosadašnjem tijeku rata.

Naravno, to bi značilo atak na vojno-političku strukturu Hamasa, ali Hamas je puno više od toga. To je ideja stvaranja palestinske države, u panislamističkom i nacionalističkom diskursu. To je puno zahtjevnije uništiti – zapravo nemoguće. Jedno od rješenja je upravo stvaranje palestinske države.“

Kamo dalje bez palestinske države?

Izrael, međutim, uporno odbija priznati palestinsku državu. Profesor Bilandžić naglašava da upravo tu leži ključni problem. „Ako nema palestinske države, imamo nastavak sukoba. Demilitarizacija se već pokušavala – područja palestinske samouprave bila su pod snažnom izraelskom kontrolom, no to nije riješilo problem.

Aktualni prijedlog sporazuma ne podrazumijeva destrukciju Hamasa, nego njegovo razoružanje, što je tipično u pregovorima kada je riječ o terorizmu. To znači amnestiju oružanih dijelova i razoružanje, a nastavak ideje palestinske države kroz novi proces, bez sudjelovanja Hamasa.“

Dronovi šire paniku, ali odgovornost nije potvrđena

Osim Bliskog istoka, tema razgovora bili su i misteriozni dronovi koji posljednjih tjedana zatvaraju europski zračni prostor – od Njemačke i Danske, do Belgije, Francuske i baltičkih zemalja.

„Rusko-ukrajinski rat specifičan je jer mu je jedno od glavnih obilježja upravo uporaba dronova, kao nikada do sada u povijesti. Svaka pojava drona izaziva paniku i širi strah, što je logično. Najzahtjevniji element u protudronskoj borbi jest detekcija i identifikacija. Do sada imamo samo jedan slučaj u Danskoj gdje je potvrđena mogućnost da su dronovi ruski. Ali čak i ako se utvrdi da su ruski, to ne znači da ih je koristila ruska država.“

Profesor podsjeća i na iskustva iz prošlosti: „Mnoge atribucije ‘ruskih dronova’ pokazale su se netočnima. A i da Rusija doista želi testirati zapadne obrambene sposobnosti – to bi radila puno ozbiljnije od ovakvih incidenata s dronovima.“