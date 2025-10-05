Kaos na Jadranu: 'Posada kaže da ovakve alarme nikada nisu vidjeli, boja je ljubičasta'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NAGLI UDAR BURE /

Državni hidrometeorološki zavoda za nedjelju je najavio promjenljivo do pretežno oblačno te kišovito vrijeme, na Jadranu lokalno i izražene pljuskove s grmljavinom.

Crveni meteoalarm upaljen je za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Sjevernu Dalmaciju.

Kako to izgleda na pučini, pokazuju snimke naše čitateljice koju je loše vrijeme "uhvatilo" na putu za Mali Lošinj.

"Kaos na moru, govore mi da ovo nisu doživjeli", rekla je čitateljica koja nam se javila s broda na putu za Mali Lošinj. Dodaje da je nakon juga odmah udarila bura i da članovi posade tvrde kako ovo nisu nikada vidjeli. "Njihove aplikacije za vrijeme na moru pokazuju alarme koje nisu nikad vidjeli, boja je ljubičasta", dodaje čitateljica.

