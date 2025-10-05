Lozinke na sunce: Netko treba platiti sportsku dvoranu od osam milijuna eura za mjesto s 44 stanovnika

KAD POREZNA PITA /

Nakon uzbune koja se digla u cijeloj Europskoj uniji Chat Control 2.0 prema svemu sudeći ipak neće proći, međutim ideja da država viri u naša računala, laptope i mobitele toliko se svidjela Poreznoj upravi da su je ubacili u izmjene Općeg poreznog zakona koje su upravo na javnoj raspravi. Prema njima Porezna uprava u provođenju poreznog nadzora imala bi pravo tražiti pristup svim podacima na našim uređajima, kopiranje svog sadržaja koji se na njima nalazi, uključujući normalno i "dic picove", a u tom slučaju biste im bili dužni dati i sve vaše passworde i ključeve za šifriranje.

Naravno ovaj protuustavan pokušaj Porezne uprave da se domogne naših lozinki nije teško povezati sa sve većim proračunskim deficitom koji je ponovo počeo bujati.

Rezultat je to nezapamćeno velike državne potrošnje i razbacivanja parama kojih nema o čemu nešto govori i ova lijepa svečanost u Vučevici u Splitsko- dalmatinskoj županiji.

Ondje su lokalne vlasti s ministrom Glavinom i županom Bobanom uz blagoslov velečasnog Plenkovića za potrebe Europskih sveučilišnih igara 2027. potpisale ugovor o gradnji sportske dvorane vrijedne 8 milijuna eura.

Za neupućene Vučevica je smještena između Kozjaka i Dugobaba i ima - 44 stanovnika.

Ali i to netko mora platiti, pa lozinke na sunce!