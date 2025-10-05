Horor kod Osijeka: Susjedi spasili četvero djece iz goruće kuće!

Požar koji se dogodio u Vladislavcima u subotu poslijepodne umalo je završio tragično. "Jučerašnja dojava u 17:39h je glasila - U Vladislavcima kuća gori, djeca su unutra. Srećom, do dolaska vatrogasaca, djeca su spašena iz kuće hrabrom reakcijom dvojice susjeda", objavili su iz JVP Čepin na svom Facebook profilu.

Na teren su odmah upućeni pripadnici DVD-a Vladislavci, Hrastin i Čepin te Javne vatrogasne postrojbe Čepin. Ukupno više od dvadeset vatrogasaca sa šest vozila brzo je stiglo na mjesto događaja.

Zahvaljujući njihovoj brzoj i koordiniranoj intervenciji, požar je ugašen i spriječeno je njegovo širenje na susjednu kuću spojenu zajedničkim zidom.

Djeca i roditelji zbrinuti u osječkoj bolnici

Hitna medicinska pomoć zbrinula je četvero maloljetne djece i dvoje roditelja te ih prevezla na daljnje pretrage u KBC Osijek.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Čepin poručili su kako su iznimno ponosni na sve sudionike akcije, a posebne čestitke uputili su susjedima koji su svojim hrabrim i nesebičnim činom spriječili tragediju.

“Hrabrim i požrtvovnim susjedima još jednom čestitamo na hrabrom i nesebičnom činu!”, stoji u objavi na službenoj Facebook stranici JVP Čepin.