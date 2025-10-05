Vatreni as spektakularno zabio nakon skoro dvije godine drugom bivšem dinamovcu

U susretu šestog kola talijanske Serie A Bologna je na stadionu Renato Dall’Ara deklasirala Pisu rezultatom 4-0. Bila je to utakmica u kojoj su domaći od samog početka nametnuli ritam, a gosti ostali bez šanse nakon što su sredinom prvog dijela ostali s igračem manje.

Strijelce je u nedjelju otvorio Nicolo Cambiaghi u 24. minuti, a ključni trenutak dogodio se dvanaest minuta kasnije kada je Idrissa Toure kao posljednji igrač napravio prekršaj i zaradio isključenje. Samo dvije minute poslije stigla je kazna. Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Moro, bivši vezni igrač Dinama, iskoristio je slobodan udarac s ruba šesnaesterca. Lopta je pogodila živi zid i prevarila vratara Adriana Šempera, također bivšeg dinamovca, pa je Bologna povela 2-0.

Do odmora je još jednom precizan bio Cambiaghi, dok je konačnih 4-0 u 53. minuti postavio Jens Odgaard.

Ovom pobjedom Bologna se probila na sedmo mjesto ljestvice s deset bodova iz šest utakmica. Ispred njih nalaze se Atalanta, Juventus, Napoli, Milan i Inter, dok je Roma vodeća s 15 bodova. Pisa se, s druge strane, i dalje muči te ostaje zakovana za dno tablice s tek dva osvojena boda.

