Milijarder i bivši tajni agent optužen za utaju poreza i korupciju osvojio Češku: Od čega Bruxelles strahuje?

ANDREJ BABIŠ /

Dogodilo se ono od čega je Bruxelles strahovao - milijarder Andrej Babiš uvjerljivo je dobio češke izbore no trebat će potporu manjih stranaka. A tko je političar kojeg zovu češki Trump?

Put prema superbogatašu počinje u 90tima, u razdoblju nakon sloma komunizma u Istočnoj Europi.

Godine 1995. preuzeo je vlasništvo nad poljoprivrednim i kemijskim holdingom Agrofert. Put preuzimanja za mnoge kritičare potpuno je nejasan. Danas Agrofert obuhvaća oko 250 tvrtki diljem svijeta, a Babišova vrijednost trenutno se procjenjuje na oko 3 milijarde eura.

U politiku ulazi 2011. godine. Kaže da je razlog korupcija u zemlji i nedostatk reformi. Osnovao je pokret ANO, što je skraćenica za Akciju nezadovoljnih građana i ujedno češka riječ za "da". Od tuda i slogan te stranke - "Da, stvari će biti bolje!"

"Da" su mu rekli i birači- prvo bio ministar financija od 2014., pa premijer od 2017. do 2021.

Na naslovnicama je bio zbog optužbi za sukob interesa, utaju poreza, korupciju, utjecaj na medije i zbog svoje prošlosti tajnog agenta. Naime, Slovački sud utvrdio je da je Babiš nekoć radio za čehoslovačku tajnu službu.

No, milijarder to poriče. Na premijerskoj poziciji svakako imat će imunitet za sve optužbe, barem na početku mandata – a što će napraviti za svoju zemlju i kako će se to preslikati na budućnost Europe.

Sve detalje doznajte u prilogu