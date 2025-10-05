Stručnjak objasnio koliko se vremena može preživjeti pod lavinom: 'Poslije toga šanse nestaju'

Potraga po snijegu i vjetru. Troje Hrvata nestalo je u lavini u Julijskim Alpama ispod vrha Tosca. Do sada je pronađen samo jedan koji nije preživio.

U potragu je krenuo i helikopter koji se, zbog magle uspio dići tek poslijepodne. Najveći problem kažu spasioci jest novi snijeg

"Dobili smo preko 60 centimetara novog snijega", kazao Miha Primc, dopredsjednik GSS Slovenije

Lavina se aktivirala oko 10 satu ujutro, kada su pozvani spasioci. Hrvati su bili u grupi od njih sedmero. Nitko od obitelji nije se javio u hrvatsko veleposlanstvo.

"Ono što znamo da je ovih četvero koji su bili u grupi koji su ostali u Vodnikovom domu su spušteni u dolinu i da su na sigurnom", kazao je Boris Grigić, hrvatski veleposlanik u Sloveniji.

Među 70 spasioca je i članica Hrvatske gorske službe spašavanja.

"Trenutno je na terenu jedna naša članica koja se igrom slučaja našla tamo jer je bila u posjeti slovenskoj gorskoj jer su bili zajedno na utrci na Dolomitima", kazao nam je pročelnik HGSS-a Marko Andrić.

Za potragu su kaže presudni vremenski uvjeti, i vrijeme koje protječe.

"Cilj je što više resursa podići, jer tu je vrijeme neprijatelj, što brže prolazi to je manje šansa za povoljnim ishodom, ako je riječ da je osoba pod lavinom, ali to ne mora biti.", istaknuo je Andrić.

Vrh Tosca je jedan od omiljenih odredišta hrvatskih planinara, a lavina je iznenadila i iskusne planinare.

" Oni su se prema informacija koje imamo, penjali na Tosc, i da ih je odnijela lavina, što je neuobičajeno za ovo doba, stari snijeg ne nestao, ali ipak ovih dana je palo dosta snijega", objasnio je Darko Berljak, predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza

Jer do sada su u Alpama vrijedili ljetni uvjeti, a prema tome se određivala i oprema koju nose.

" Ono što je svakako, su nezgodni ti prvi zimski uvjeti kada ne postoje precizne prognoze. Lavinske prognoze se predviđaju kada snijeg već postoji. Zadnja lavinska prognoza je u petom mjesecu. U tom smislu nisu ni mogli imati informacije da bi mogle biti lavine.", kazao je Rene Lisac, pročelnik komisije za alpinizam u Hrvatskom planinarskom savezu

I njega je lavina zatrpala prije 11 godina.

"Ako vas je zatrpala do kraja, 15 minuta se borite za život, a prosječno nakon 15 minuta vi ne preživljavate, ako vas je zatrpala da imate zraka, ili vam vire dijelovi tijela ovisno gdje vas je odnijela, onda vam je hladno i čekate pomoć.", objasnio je Lisac

Tijekom spašavanja Slovenci su naišli i na dvojicu Mađara, kojima su pomogli da se sigurno spuste. Potraga za Hrvatima zbog opasnih uvjeta je zasad obustavljena.