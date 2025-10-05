Tužna vijest odjeknula Hrvatskom: Preminuo slavni hajdukovac! Otišao je tiho

Iz Saint Louisa stigla je tužna vijest. U 85. godini života preminuo je bivši nogometaš Hajduka, Dragan Popović, čovjek čije je ime obilježilo i domaće i američko nogometno nebo, javlja Hajduk.hr.

Sve o Hajduku pratite na portalu Net.hr.

Rođen 1941. u Beranama, nogometne korake započeo je na lokalnim terenima, a put ga je odveo preko Sutjeske i Crvene Zvezde sve do Splita, gdje je 1964. godine obukao bijeli dres Hajduka. U samo jednoj sezoni upisao je 37 nastupa i tri pogotka, ali ostavio trag u srcima navijača. Dres nikšićkog drugoligaša nosio je pet sezona od 1958. do 1963. godine, kada prelazi u Crvenu Zvezdu gdje igra jednu sezonu. U Hajduk je stigao u listopadu 1964. i bijeli dres nosi do kraja prvenstvene sezone 1964./65. Za Hajduk je odigrao 37 utakmica i postigao 3 zgoditka.

Sudbina ga je, međutim, odvela "preko bare“. U Americi je pronašao novu nogometnu domovinu, a St. Louis i Kansas City Spurs doživjeli su njegove najbolje igre. Navijači su ga prozvali "Don“, a 1971. godine uvršten je u idealnu momčad američke lige. Njegova karizma i borbenost učinile su ga istinskim herojem na travnjacima koji su tek počinjali živjeti nogometnu čaroliju.

Iz Sant Louisa je 1968. prešao u Kansas City Spurs, gdje je igrao dvije sezone da bi se krajem 1969. ponovno vratio u St. Louis. Popović je u ovom klubu 1971. godine konačno zablistao punim sjajem, oduševio ljubitelje nogometa na američkom kontinentu, stekao nadimak "Don" i uvršten je u idealnu momčad američke lige.

St. Louis CITY SC extend our deepest condolences to the family and friends of Don "Pops" Popović. From the Stars to the Storm and every young player at Lou Fusz Athletic, Pops has left an indelible mark on the game of soccer in St. Louis and our CITY will always remember him. pic.twitter.com/W9Djwh7AxI — St Louis CITY SC (@stlCITYsc) September 30, 2025

Krajem 1971. godine Popović iz američke prelazi u kanadsku ligu i dvije sezone nosi dres Toronto White Eaglesa, zabilježivši jedan nastup za reprezentaciju Kanade u revijalnom susretu s londonskim Arsenalom. U Torontu je okončao nogometu i započeo trenersku karijeru, osvojivši već u debitantskoj sezoni titulu prvaka Kanade, što mu je kasnije otvorilo vrata američke lige.

Poslije Toronta predvodio je ekipe Rochester Lancerse, New York Arrowsa, Golden Bay Earthquakes, Las Vegas Americans, Pittsburg Spirits, New York Express, Sent Louise Storm. S Lancersima je 1978. godine igrao polufinale play-offa s njujorškim Cosmosom, za koji su tada igrali nogometne veličine poput Pelea, Beckenbauera, Neskenssa, Carlos Alberta...

No, Popović nije stao samo na igračkoj karijeri. U Torontu je započeo trenerski put, a kasnije je vodio brojne američke klubove i dva puta bio proglašen najboljim trenerom lige. Njegovo ime danas nosi posebnu težinu u Kući slavnih St. Louisa i Rochestera – kao simbol čovjeka koji je nogomet živio i disao.

Odlazak Dragana Popovića nije samo gubitak za Hajdukovu obitelj već i za sve one koji su ga poznavali, pratili ili makar jednom gledali njegovu igru. Otišao je tiho, daleko od Splita i Berana, ali ostavio je priču koja spaja kontinente i generacije – priču o strasti, hrabrosti i ljubavi prema nogometu.

Počivao u miru, Don.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonći Kukoč za RTL Danas: 'Torcida je tu zbog Hajduka, a ne obratno'