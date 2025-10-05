Tomislav i Marijo su slavonski heroji: Uletjeli u goruću kuću i spasili 4 djece iz plamena

ANĐELI ČUVARI /

Susjedi heroji uletjeli su u goruću kuću i spasili život četvero djece. Sve se dogodilo u subotu kada je u popdnevnim satima izbio požar u kući u Vladislavcima u blizini Osijeka.

Tomislav Zeko i Marijo Korov brzom su rekacijom spasili djecu u dobi od 2 do 7 godina, a u akciji je sudjelovalo i preko 20 vatrogasaca koji su uspješno ugasili vatru.

Razgovarali smo s ocem djece. Kaže da su zaspala i nije ih htio buditi. Otišao je je do trgovine kupiti im stvari za večeru. Požar je, tvrdi, krenuo od hladnjaka. Prizor koji je zatekao kad se vraćao ga je prestravio. Pita se što bi bilo da nije bilo hrabrih ljudi. Ljudi koji o sebi skromno misle- nismo heroji.

"Oni su riskirali svoje živote bez ikakve zaštitne opreme, odjeće. Nama je ipak malo lakše u tom smislu s obzirom da samo obučeni i opremljeni za to. Oni su kao civili odreagirali onako kako bi, nadam se, svi trebali reagirati u takvim situacijama i išli spašavati ono najvrijednije- ljudske živote", kazao je Tomislav Nađ, zapovjednik JVP Čepin.

Hitna medicinska pomoć zbrinula je četvero maloljetne djece i dvoje roditelja na daljnje pretrage u Klinički bolnički centar Osijek.

Više pogledajte u prilogu Ružice Đukić.