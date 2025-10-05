Osam i pol tisuća Hrvata kreće na nacionalno jubilejsko hodočašće: 'Vidjet Rim, pa umrijet'

U jubilejskoj godini idući tjedan održava se Hrvatsko nacionalno hodočašće u Rim na koje kreće osam i pol tisuća hrvatskih vjernika. U utorak se okupljaju na misi na Trgu sv. Petra, u srijedu su na općoj audijenciji s Papom, a u četvrtak u Bazilici sv. Pavla posebna je misa samo za hrvatske hodočasnike.

Znakovi raspoznavanja

Prije puta dijelili su se hodočasnički šalovi. Oni su znak raspoznavanja hrvatskih hodočasnika, ali i svojevrsna propusnica na jubilejskom Hrvatskom nacionalnom hodočašću u Rim. "Nisam prije bila baš dobrog zdravlja, operirana koljena, leđa, ovo, ono i sada se nekako dobro osjećam i kažem ako sad ne idem, tko zna kad ću i hoću li opet bit zdrava i eto. Svi što su dosad bili kažu: ''Vidjet Rim, pa umrijet'", kaže Lucija Nedjeljka Macarol iz biogradske Župe sv. Stošije.

Foto: Rtl Danas

'Nema vremena za zadržavanje'

Jubilejska ili Sveta vrata na Bazilici sv. Petra otvaraju se svakih 25 godina. Kako bi prolaskom dobili potpuni oprost, hodočasnici bi trebali obaviti "Ispovijed, pričest i onda molitvu na nakanu Svetoga oca", pojašnjava biogradski župnik don Dario Tičić.

Tičić napominje kako se u molitvi i sa sviješću o simbolici vrata koja simboliziraju samog Krista može dotaknuti prag ili vratnice, ali da nema vremena za zadržavanje."Prolazeći kroz ta jubilejska vrata, mi želimo u ovoj godini nade, godini vjere, ljubavi, učvrstiti svoju vjeru, kako bi rekao, da mi sami ono što vjerujemo ne samo da činimo na izvana, nego da nastojimo to u svom svakodnevnom životu potvrđivati djelima", kaže Tičić.

Foto: Rtl Danas

Među hodočasnicima su i mladi

"Očekujem da ću dobiti osjećaj kako je bilo ljudima i u to davno vrijeme živjeti. Jednostavno lijepo. I očekujem da će dobra pizza biti", kaže Gabrijel Samirić (17) iz smiljevačke župe. Tonka Bilan (14) iz Župe Uznesenja blažene Djevice Marije na Belafuži dodaje kako se ona tek vratila s ekskurzije iz Istre, ali nije umorna za novi put.

"Pripremali smo se u Župi i nadam se da ću vidjeti Papu. Očekujem da će biti jako lijepo. Želim obići Rim jer mislim da je to stvarno predivno mjesto", kaže Tonka.Tonka putuje sa svojom majkom. Za hodočašće se pripremaju cijelo ljeto."Htjela sam da malo dublje doživi svoju vjeru. S ovim putem ja mislim da će to uspjeti" kaže Marija Bilan.

U Rimu će se idući tjedan u molitvi ujediniti hrvatski hodočasnici iz Hrvatske, BiH i dijaspore."Naša povezanost sa Svetom stolicom seže jako daleko. I ovo je prilika da obnovimo tu našu vjernost, da pokažemo ljubav prema Svetom ocu papi i da ga zamolimo da nam našeg blaženog oca Alojzija Stepinca proglasi svetim", zaključuje don Dario Tičić. Za zadarske hodočasnike ovo je prilika i za posjet Bitettu gdje će u posljednjem počivalištu bl. Jakova Zadranina misu služiti zadarski nadbiskup.