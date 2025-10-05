Za 5 dana nestaju političari s Facebooka i Instagrama! IT stručnjak: 'Po meni to nije velika šteta'

Za 5 dana na snagu stupa zabrana političkog oglašavanja na najpoznatijim društvenim mrežama. To znači da vam na Facebooku, Instagramu ili YouTubeu više neće iskakati političari koje ne želite ili želite gledati. Očekivano, političari negoduju.

Možemo poziva birače da se pretplate na njihovu mailing listu jer im više neće moći plasirati plaćene oglase na društvenim mrežama. I zbog toga nisu sretni.

"Kao i svaka druga stranka koristili smo jako puno digitalno oglašavanje, pogotovo jer nemamo budžete kao što to ima, na primjer HDZ. Mi ne možemo platiti spotove, ne možemo platiti tv oglašavanje", kaže Luka Kerečin, komunikacijski stručnjak stranke Možemo!.

A društvene mreže omogućavaju i ciljanje određenih birača.

"Kad imate sadržaj vezano uz lokalne izbore u Rijeci, vi možete targetirati, odnosno naciljati ljude s tom porukom samo u Rijeci", dodao je Kerečin.

Stroža pravila EU

Društvene mreže dosad su morale jasno naglasiti kada se radi o plaćenom oglasu. No stroža pravila Europske unije od njih traže da navedu imena sponzora kao i da ne ciljaju usko birače prema vjeri, rasi ili seksualnoj orijentaciji.

Google i Meta nisu se htjeli prilagoditi, već su odlučile ukinuti političko oglašavanje kako bi izbjegli kazne.

"To je jeftin oblik oglašavanja i moguće je doći do velikog broja ljudi. Ali po meni to nije velika šteta za političke stranke, jer Facebook je platforma koja najbrže umire i najbrže gubi korisnike", rekao nam je Dragan Petric, IT stručnjak i urednik časopisa Bug

Zabrana oglašavanja naljutila i Mostaše

"To su briselski birokrati napravili kako se ne bi čuo glas suverenističkih opcija koje žele zaustaviti ilegalne migracije i koji žele vratiti Europu vrijednostima na kojima je nastala", kaže Nikola Grmoja, dok se velike stranke ne žale.

"Neki su moji kolegice i kolega plaćali da bi ispali popularniji nego što zaista jesu. Ovaj zakon će dovesti do toga da će prikazivati stvarnu sliku, a ne lažnu koju je neki političar možda uspio stvoriti putem plaćanja", poruka je SDP-ove europarlamentarke Biljane Borzan.

"Mislim da je uvođenje reda u društvene mreže poželjno jer je bilo dosta prikrivenih kampanja i financiranja", rekao je ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović

Plenković želi veći angažman mladeži

Da su društvene mreže važne pokazao je i premijer Plenković koji je stranačkoj mladeži jučer oštro poručio da se više angažiraju. I ne po prvi put.

"Naša vidljivost na društvenim mrežama ne odgovara snazi naše stranke. Tu smo potkapacitirani. Koliko vas se usudi, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Snapchatu usudi napasti svom silinom naše političke protivnike pod svojim imenom i prezimenom?", kaže Plenković.

I dok više nećete nailaziti na plaćene političke sadržaje na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, osim ako ih sami ne želite gledati, takve reklame i dalje vas čekaju na tradicionalnim medijima - tv, radio, portali.