Emina Pršić Prasnikar pokazala suknju staru više od stoljeća: Nećete vjerovati čija je i kako izgleda

Spisateljica i voditeljica Emina Pršić Prasnikar gostovala je u emisiji MagNet na RTL-u gdje je otvorila vrata svoje garderobe i ispričala priču o komadima odjeće koji za nju ne predstavljaju samo modne odabire već i emotivne uspomene. Kako sama kaže, ona sebe vidi kao kolekcionarku sretnih trenutaka i zato posebno voli čuvati odjevne predmete koji su povezani s njezinim životom, obitelji i naslijeđem.

Naglasila je kako joj je posebno drago što sa suprugove strane ima bogatu obiteljsku povijest jer upravo zahvaljujući svekrvi koja je sačuvala stare komade i ona danas može posjedovati odjeću koja nosi generacijsku vrijednost. Što se tiče drugih stvari koje sama posjeduje u emisiji je pokazala i jednu suknju koja je nekoć bila haljina, a nosila ju je njezina prabaka.

Suknja iz 1920. godine? Izgleda fenomenalno!

Pretpostavlja da datira iz dvadesetih godina prošlog stoljeća, a Emina ističe da upravo takvi predmeti u sebi nose priču i emociju koje ne blijede s vremenom.

Kada kupuje nove stvari, posebno preko interneta što često radi zbog prirode svog posla, Emina bira komade za koje smatra da su bezvremenski i koji neće izgubiti na vrijednosti ni nakon mnogo godina. Uvjerenja je da nije važno imati puno stvari, već mudro birati one koje će se moći nositi u različitim razdobljima i koje će odražavati osobni stil. Kako kaže, imati stil ne znači imati prepun ormar već znati odabrati odjeću.

"Imati stila ne znači imati puno odjeće'', kaže Emina.

