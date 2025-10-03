Princ William: 'Promijenit ću monarhiju kada postanem kralj'

Princ od Walesa izjavio je da će donijeti promjene u monarhiju kada postane kralj, govoreći o tome u intervjuu za koji izvori iz palače kažu da je najotvoreniji intervju koji je princ William ikada imao. Princ je razgovarao s glumcem Eugeneom Levyjem u Windsoru, za emisiju The Reluctant Traveler na Apple TV+. U razotkrivajućem razgovoru, glumac je pitao princa Williama o njegovoj budućoj ulozi kralja.

''Mislim da sa sigurnošću mogu reći da je promjena na mom dnevnom redu“, rekao je. ''Promjena zauvijek, i to prihvaćam, uživam u toj promjeni. Ne bojim je se, to je ono što me uzbuđuje, ideja da mogu donijeti neke promjene. Ne previše radikalne, ali promjene za koje mislim da se moraju dogoditi“, dodaje.

Govorio o povijesti svoje obitelji

Princ je dao te komentare dok je Levyja vodio u obilazak dvorca Windsor. Kako bi se sastao s glumcem William je stigao na električnom skuteru za koji je rekao da ga koristi za kretanje na području dvorca. Rekao je da je bio obožavatelj serije filmova American Pie, filmova o odrastanju u kojima je Levy glumio oca. Tijekom obilaska nekih od najveličanstvenijih soba dvorca, princ William govorio je i o povijesti svoje obitelji.

''Mislim da ako niste oprezni, povijest može biti pravi teret i sidro, te se možete osjećati ugušeno i previše ograničeno. I mislim da je važno živjeti za ovdje i sada.“

Princ William naglašava važnost tradicije, ali kaže da se ne boji postavljati pitanja kako bi monarhija ostala relevantna.

''Postoje točke kada pogledate tradiciju i pomislite, je li to još uvijek prikladno za danas? Je li to još uvijek ispravna stvar? Radimo li još uvijek da imamo i imamo li najveći utjecaj koji bismo mogli imati?

''Dakle, volim propitivati ​​stvari, to je ono na što zapravo ciljam.''

Foto: Profimedia

Stres oko obitelji...

Dvojica sugovornika razgovarali su o obitelji, djeci, medijskom uplitanju i tome što je princ navijač Aston Ville. Napor suočavanja s ocem i suprugom koji se bore s rakom ponavljajuća je tema njihovih razgovora.

''Obiteljske stvari me prilično preplavljuju. Znate, briga ili stres oko obiteljske strane stvari - to me malo preplavljuje“, otvoreno kaže William.

Princ je odveo glumca u pub Two Brewers blizu dvorca Windsor. Levy naručuje kriglu Guinnessa, princ William pije kriglu jabukovače. To je neformalno okruženje u kojem se princ čini opuštenim, posebno kada govori o svojoj obitelji i kako su se njegova djeca nosila s tim kada im je majka bila nesretna.

''Trudimo se osigurati da im pružimo sigurnost i zaštitu koja im je potrebna“, rekao je Levyju. ''I mi smo vrlo otvorena obitelj, pa razgovaramo o stvarima koje nas muče, a nikad ne znate kakve posljedice to može imati.“ "I zato je važno biti tu jedni za druge i uvjeriti djecu da je sve u redu."

Foto: Profimedia

Intervju se ne dotiče stanja odnosa s princom Harryjem, ali princ William spominje svog brata upitan o iskustvu odrastanja u kraljevskoj obitelji s intenzivnom kontrolom s kojom su se suočavali njegova majka i otac.

''Nadam se da se nećemo vratiti nekim praksama iz prošlosti u kojima smo Harry i ja odrasli. I učinit ću sve što mogu da se pobrinem da ne nazadujemo u toj situaciji.“

Završavajući druženje s Levyem princ kaže da želi stvoriti svijet na koji bi njegov sin bio ponosan.

''Znate da nas život testira i definitivno ponekad može biti izazovan, a sposobnost prevladavanja toga je ono što nas čini onim što jesmo", kaže.

''Jako sam ponosan na svoju suprugu i oca, na to kako su se nosili s cijelom prošlom godinom. Moja djeca su se također sjajno snašla.''

