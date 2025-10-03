Mariji nakon operacije tumora poseban dar vratio osmijeh na lice: Evo o čijem je poklonu riječ

Marija je bivša natjecateljica "Života na vagi" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, bez reklama, a trenutačno se oporavlja nakon operacije tumora na trbuhu. U tim teškim trenucima posebno ju je razveselilo jedno malo iznenađenje. Na Instagramu je podijelila fotografije poklona koji joj je stigao od njezine prijateljice iz showa, Aline Pantseyeve.

Na fotografijama je vidljiva plišana zečica, lančić i kuverta s pismom, a Marija je otkrila koliko joj je gesta značila:

"Nekad nisu bitni ni kilometri ni udaljenost, nego ljudi koji te se sjete baš onda kad ti to najviše treba. Hvala ti, draga Alina, na ovom prekrasnom znaku pažnje – sitnice koje dolaze od srca najviše vrijede. U tebi imam prijateljicu koja mi i na daljinu vrati osmijeh i snagu."

'Plakala sam'

Podsjetimo, Marija je nedavno operirala tumor. Za RTL.hr ispričala je kako je u srpnju napipala izraslinu, ali ju je isprva ignorirala dok nije naglo narasla. Liječnici su je operirali, tumor je poslan na analizu, a za sada se pretpostavlja da je benigni. Nakon zahvata puštena je kući na strogo mirovanje:

"U redu sam, pijem antibiotik, ali najteže mi pada mirovanje. Plakala sam kad sam čula da ne smijem trenirati jer je fizička aktivnost postala dio mog života. No iskreno, nije me ničega strah – na takve stvari ne mogu utjecati."

