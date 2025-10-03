Sergej Trifunović i njegova Isidora čekaju prvu bebu

Glumac Sergej Trifunović (53) već neko vrijeme uživa u braku s 24 godine mlađom Isidorom (29), a njegova posljednja objava na Instagramu izazvala je niz reakcija i nagađanja kako čekaju svoje prvo dijete.

Na Instagramu se oko toga nije oglasio, a kako bi saznali više o tome, kontaktirali smo samog Sergeja Trifunovića koji o ovoj temi nije imao želju govoriti puno. U telefonskom razgovoru rekao nam je sljedeće: "Hvala puno na čestitkama, ali ne bi ovo komentirao.''

Ispod fotografije koja podsjeća na snimku ultrazvuka nižu se brojni komentari pratitelja: "Čestitamo", "I mi imamo istu snimku ultrazvuka'', "Kakav osjećaj kad vidiš ovo?"

Podsjetimo, par je nedavno u razgovorima otvoreno govorio o proširenju obitelji. Tom prilikom, dok je Isidora nabrajala članove njihove obitelji, Sergej je u šali dodao da rade na prinovi.

Inače, Trifunović je godinama slovio za jednog od najpoznatijih neženja u regiji, sve do proljeća 2024. kada je izgovorio sudbonosno ''da'' Isidori Mijanović. Njihova ljubavna priča započela je diskretno, a ubrzo nakon što je postala javna, privukla je veliku pažnju. U jednom od intervjua glumac je otkrio da je već na drugom spoju znao kako će Isidora postati majka njegove djece.