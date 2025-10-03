Caru Delevingne nisu prepoznali na ulazu na reviju u Parizu: 'Ovo je suludo!'

Manekenka i glumica Cara Delevingne doživjela je neugodnost tijekom Tjedna mode u Parizu kada ju redari na ulazu nisu odmah prepoznali i zaustavili je ispred revije dizajnerice Stelle McCartney. Sve je zabilježeno kamerama, a vijest prenosi DailyMail.

Cara je, vidno iziritirana i ogorčena, stajala u redu u crnom topu s velikim sunčanim naočalama na licu čekajući dok su druge gošće ulazile. U jednom trenutku probila se naprijed i rekla: "Samo ću ući, ovo postaje suludo."

Foto: Bfa.com/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Foto: Bfa.com/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Na ulazu ju je dočekao sigurnosni službenik koji je zatražio QR kod. Njezina pratnja odgovorila je: "Nema ga", na što je Cara dodala: "Ovo je stvarno ludo." Tek kada je skinula sunčane naočale i upitala: "Mogu li ući?", redar ju je prepoznao i rekao: "Oprostite, uđite slobodno." Cara je zahvalila i brzo ušla, piše DailyMail.

Foto: Matteo Prandoni/bfa.com/shutterstock Editorial/profimedia

Unatoč toj neugodnosti, kasnije se bez problema pridružila ostalim gostima u redu za VIP uzvanike, gdje je strpljivo čekala dok nije zauzela svoje mjesto u prvom redu pokraj glumice Helen Mirren. U publici su, uz Caru, sjedili i brojni poznati gosti poput Paris Jackson, Woodyja Harrelsona, Anne Wintour i Jenne Coleman.

Foto: Matteo Prandoni/bfa.com/shutterstock Editorial/profimedia

Za ovu prigodu, Cara je odabrala zanimljivu i buntovnu kombinaciju: top s natpisom "Come Together", referencom na legendarni hit Beatlesa, te traperice u kombinaciji s kožnim hlačama. Time je odala počast glazbenoj baštini Stelle McCartney, kćeri Paula McCartneya, koja je predstavila svoju kolekciju za proljeće/ljeto 2026.

Delevingne se tijekom ovog Tjedna mode pojavila na nekoliko modnih revija i ponovno oduševila fanove svojim stilom i izgledom. Mnogi su komentirali kako izgleda zdravije i sretnije nego ikada, osobito nakon izazovnog perioda koji je prošla 2022. godine, kada je priznala borbu s ovisnošću i mentalnim zdravljem.

