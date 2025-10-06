Oduševljenje u Podstrani: Župnik na svoj rođendan doveo Thompsona

Trideseti rođendan župnika don Mirka Šakića iz župe Gospe od Zdravlja u Podstrani pretvorio se u pravo slavlje koje će svi prisutni, a ponajviše djeca, dugo pamtiti.

Gost iznenađenja

Iako su mališani planirali iznenaditi svećenika, on je bio taj koji im je priredio pravo iznenađenje: uzeo je gitaru u ruke i u dvoranu pastoralnog centra pozvao njihova omiljenog pjevača, Marka Perkovića Thompsona, izvještava Slobodna Dalmacija.

Oduševljenje među djecom bilo je ogromno, a cijeli prostor ispunila je pjesma i vesela atmosfera. Don Mirko, koji je već poznat po svojoj otvorenosti i toplini, ovim je potezom dokazao koliko mu znači zajednica i koliko posebno mjesto u njegovu srcu zauzimaju najmlađi.

