Neviđena kriza potresa pivsku industriju: 'Krivci' su i mladi ljudi, sve se promijenilo

NA RUBU BANKROTA /

Zemlja u kojoj je pivo nekad teklo u potocima - ima problem. Njemačka pivska industrija suočena je s do sada najvećom krizom.

"Čini mi se da naša generacija pije malo manje nego starije generacije", kaže jedan Nijemac.

Toliko manje da su prošle godine njemačke pivovare prodale 8,3 milijarde litara piva. Ove je godine prodaja 6 posto manja jer se pije tri milijuna limenki manje - svaki dan!

Zabava i bez alkohola

Svoje je učinila inflacija pa je pivo mnogima postalo preskupo. Krivci su i mladi koji piju puno manje piva, zabavljaju se drukčije, a puno se više pazi i na zdravlje. Mladi se danas mogu zabavljati i bez alkohola, kažu.

Mnoge su pivovare već bankrotirale, mnoge se pripremaju na velike promjene. Jedna od njih je veća proizvodnja bezalkoholnog piva.

Pivo i dalje teče, ali nitko ne zna koliko još dugo. I dok je Oktoberfest obilježio svoju jubilarnu 190. godišnjicu, možda ga već iduće godine čeka neka nova tradicija.