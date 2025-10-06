Stravični slučajevi potresaju Hrvatsku! Donosimo što rade u odgojnom domu: 'Najmlađi je imao 7 i pol godina'

Mnogi stravični slučajevi vršnjačkog nasilja i dalje potresaju Hrvatsku. 'Dosta nasilju' prvi su rekli roditelji iz Dubrave. Od prosvjeda je prošlo tjedan dana - novih slučajeva nasilja, kažu, nije bilo, ali je prijetnji.

"Moja kćer je dobila od jedne učenice koja ide u Retkovec prijetnju kako će pozvati bandu na nju iz Novog Jelkovca. No, škola je tu promptno reagirala, zaista tu ne mogu ništa reći, odmah je sve prijavljeno policiji", rekla je Helena Ančić, organizatorica prosvjeda "Dubrava za djecu".

Prijavu može podnijeti svaki građanin

U prvih osam mjeseci policija je zbog nasilja među djecom i mladima postupala u 934 slučajeva, kažu u MUP-u, a u prvih šest mjeseci protekle godine Hrvatski zavod za socijalni rad imao je 1670 prijava.

"Ono što je važno istaknuti da može prijaviti bilo koji građanin. Ako vidi da postoji nešto, da se u obitelji nešto događa - ne da bismo kaznili roditelja ili dijete nego upravo zato da bismo vidjeli, procijenili što se u toj obitelji događa, da li postoje određeni rizici i kako te rizike možemo otkloniti", rekla je Tatjana Katkić Stanić, ravnateljica Uprave za socijalnu politiku pri MROSP-a.

Odgojni dom Dugave

U Odgojni dom Dugave djeca dolaze zbog ponašanja ili problema u obitelji. Na nekoliko lokacija - 130 stručnjaka skrbi za 500 korisnika, a u ovom središnjem djelu trenutačno se nalazi njih 40-ak.

Kada stignu u Dom tim stručnjaka radi procjenu koja traje mjesec dana. Nalaz se potom šalje Zavodu za socijalni rad, a u većini slučajeva odluka je da se moraju izdvojiti iz obitelji.

"Taj smještaj najčešće traje minimalno godinu dana kad se treba odlučiti da li je to dovoljan period, da su se učinili dovoljno pozitivni pomaci da se dijete može vratiti obitelji", kaže Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave.

Najmlađi korisnik imao je tek 7 i pol godina, a u Domu se ostati može do 25-te. Ovdje se trenutačno nalaze i trojica napadača iz Dubrave, kao i troje maloljetnika koji su ispred zagrebačke škole vršnjaka pretukli palicom pa snimku objavili na društvenim mrežama. Bitno je, kaže nam ravnatelj, da se nauče obvezama i da im je svaki dan ispunjen aktivnostima.

"Postoji kućni red ustanove, čvrsto strukturiran praktički od 0-24 sata. Ujutro u 7 sati je buđenje, nakon toga je osobna higijena pa djeca idu na doručak. Kad se izvrše školske obaveze rade se po nekim drugim sadržajima kroz različite radionice, vještine u cilju da što prije dođemo do nekih pozitivnih pomaka u smislu nekog prihvatljivog oblika ponašanja", kaže Vrkljan.

Posjete ih bivši štićenici

Korištenje mobitela i druge elektroničke opreme je ograničeno, a na dan imaju pet obroka. Posebno mu je dirljivo kada ih posjete bivši štićenici koji su svoj život preokrenuli na bolje.

"Tek sada shvaćaju da sve ono što smo radili s njima imalo je itekakvog smisla i uvjereni su da nije bilo tako da bi završili na puno gorem mjestu, možda i u zatvoru. Tako da smo im ipak bilo netko tko im je pružio ruku spasa", dodaje Vrkljan.

Ruka spasa itekako je potrebna žrtvama. U porastu je, upozoravaju stručnjaci, tzv. skriveno nasilje.

"To je taj dio koji se odnosi na nasilje na internetskim stranicama, na društvenim mrežama, na izrugivanje. To su novi oblici nasilja koji su izrazito izraženi, a gdje nam je još uvijek velika tamna brojka, imamo velik broj djece koji se iz bilo kojeg razloga ne usude reći da su žrtve vršnjačkog nasilja", kaže ravnateljica Uprave za socijalnu politiku.

Pomoć je važno potražiti što prije

"Teško je reći koliko vremena treba da dijete prebrodi neki traumatski događaj, nekad to traje i mjesecima, nekad i godinama ovisno o tome na koji se način pristupa. I zato je važno da se odmah pristupi da se ide u protokol i podršku i pomaganje djeci", kaže Dorotea Bratuša Juraj, klinička psihologinja i v.d. Centra za zdravlje mladih Zagreb.

S prosvjeda u Dubravi roditelji su zatražili spuštanje kaznene odgovornosti za maloljetnike s 14 na 12 godina. No, iz Vlade su poručili da to ne planiraju.

Organizatorica prosvjeda u Dubravi Vladi poručuje:"Vidimo se na idućem prosvjedu za nešto manje od tri tjedna".

Ovim roditeljima, ali i policiji, socijalnim radnicima i svim službama cilj je isti: da se djeca zaštite i nasilje zaustavi.