Četvero privedenih zbog napada na učenika u Zagrebu, Božinović: 'Kada vidite te snimke...'

Četiri osobe su privedene zbog nedavnog napada na učenika jedne zagrebačke srednje škole, otkrio je to u petak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, gostujući u Intervjuu tjedna Media Servisa, rekavši i kako je jedan od počinitelja zadržan u istražnom zatvoru.

"Privedena su i dvojica pomagača, kao i jedna maloljetna osoba koja taj sadržaj širila i time dodatno viktimizirala žrtvu. To su ozbiljne situacije kada govorimo o dobi počinitelja i to je nešto na čemu policija radi vrlo intenzivno, u suradnji sa školama, zdravstvenim ustanovama i socijalnim službama", kazao je Božinović i dodao da najveći dio problema maloljetničkog kriminala dolazi iz obitelji.

Brojne su instance, smatra ministar, zakazale prije policije. "Kad vi vidite te snimke, vidite da tome nije uzrok što se neka mlada osoba toga jutra probudila i počela udarati prijatelje i organizirati zasjede. Treba ući u problem, u svaku rizičnu situaciju, a to ne radi policija. Policija nije ta koja odgaja djecu", poručio je Božinović.

Nasilje u školskom dvorištu

Podsjetimo, najnoviji se slučaj vršnjačkog nasilja dogodio se prije dva dana, a osim fizičkog napada, na snimci koja je kružila društvenim mrežama vidljivo je i ponižavanje i vrijeđanje učenika.

Mladić odjeven u crno je nakon kratke svađe sa svojim vršnjakom izvukao gumenu palicu koju je skrivao ispod jakne i počeo ga udarati po glavi.

"Klekni dolje, a sad se odmah ispričaj curama", rekao mu je nakon nekoliko snažnih udaraca palicom. Učenik je to i učinio, a njegov napadač se potom nastavio derati na njega. Za kraj mu je i opalio šamar, a onda su obojica, zajedno s još dvojicom vršnjaka, otišli.

