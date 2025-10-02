Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu, procurila užasna snimka ponižavanja ispred škole

Društvenim mrežama kruži uznemirujuća snimka napada na učenika ispred jedne zagrebačke srednje škole. Na snimci je vidljivo kako dječak odjeven u crno, nakon svađe, vadi gumenu palicu iz jakne i udara svog vršnjaka po glavi. Nakon toga, slijedi ponižavanje.

"Klekni dolje, a sad se odmah ispričaj", rekao mu je nakon nekoliko jakih udaraca palicom. Učenik je to i učinio, a njegov napadač se nastavio derati na njega i opalio mu šamar, vidi se u snimci koju je objavio portal Zagreb.info.

Nasilje ispred škole

Sve se dogodilo na odmoru kad je ispred škole bilo puno učenika i učenica. Nakon napada, i žrtva i napadač s prijateljem odlaze, a prijetnje se nastavljaju.

U vezi sa snimkom kontaktirali smo zagrebačku policiju kako bismo dobili potvrdu o napadu, kada se dogodio i koje su mjere poduzete. Njihov odgovor ćemo objaviti kad ga zaprimimo.

