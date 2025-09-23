Roditelji se spremaju na prosvjed u Retkovcu: 'Ova kap je prelila čašu, želimo policiju na ulicama!'

Policija radi na sprečavanju nasilja u Dubravi - najavljuje da će ići na sjednice Vijeća roditelja u svih devet škola u toj zagrebačkoj četvrti! Zaključak je to sastanka u III. Policijskoj postaji na kojoj su bili predstavnici državne socijalne službe, Grada Zagreba te devet školskih ravnatelja. Ideja je da na sastanku zabrinuti roditelji dobiju odgovore na sva pitanja, a imaju ih itekako puno nakon niza napada na maloljetnike. Policija je uspjela privesti šestero maloljetnih nasilnika koje je prijavila pritvorskom nadzorniku ili centrima za socijalni rad. Troje ih je starije, a troje mlađe od 14 godina.

"Treba primarno mlade educirati, ali isto tako i roditelje. Pa smo dogovorili da, evo, policijski službenici, dakle, policijske uprave zagrebačke na vijećima roditelja budu na dispoziciji onima koji žele određenu informaciju, edukaciju, znači samim roditeljima apsolutno, otvoreno reć što se dešava, kako to prevenirat, pa i koje su posljedice svega toga za mladu osobu", kazala nam je Marija Goatti, glasnogovornica PU zagrebačke.

Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s Helenom Ančić organizatoricom prosvjeda koji je najavljen za nedjelju.

Kako se vi doživjeli to što je policija rekla da će sudjelovati na vijećima roditelja?

Podržavamo inicijativu i smatramo da nas vlasti čuju samo mi moramo biti dovoljno glasni. Tako da pozivam sve roditelje i sve ostale da dođu 28.9. ispred škole u Retkovcu da nas vlasti čuju još jasnije.

Što konkretno tražite od institucija?

Prvo i osnovno što želimo je da se uvede dobna granica odnosno smanji dobra granica maloljetnika koji bi odgovarali u očima zakona. Ali to ne znači da mi želimo da ta djeca idu u zatvore nego popravni domovi, psihološke pomoći i neka roditelji odgovaraju za njihova nedjela. Znači ne trebaju samo djeca odgovarat nego se mora svima zajedno pružit adekvatna pomoć. Zatim, očekujemo da nam se vrati policija na ulice, ali za stalno. Ne samo kada su ovakve stvari i kada se nešto dogodi. Ali kada medijima nema ovdje, a sada je bila prošla patrola, nema ni policije. Zato bi voljeli da se policija vrati patrolirati kvartovima i da su naša djeca sigurna i da se osjećaju sigurno.

Želimo i psihološku pomoć, kako za žrtve koje su pretrpjele napada tako i za počinitelje.

Škola treba surađivati zajedno sa centrima za socijalnu skrb sa svim nadležnim službama da radimo za zaštitu djece

Osjećaju li se djeca sada sigurno?

Ja imam dijete od 12 godina i djeca još između sebe pričaju oo tome. Sada se osjećaju sigurnije kada vide policiju, ali oni isto znaju da će ta policija otići tako da svi opet moramo poraditi na sigurnosti

Mislite li da škola čini dovoljno?

Ne mislim da škola čini dovoljno jer ovo nije izoliran slučaj. Ovo se nije dogodilo jedanput. Ta djeca su u sustavu već od prije, škola je upoznata sa tim, Centar za socijalnu skrb je upoznat, policija je upoznata...Svi su upoznati. Ovo je samo jedna kap koja je prelila čašu. Da zakon adekvatno reagira, roditelji se ne bi digli ovako na noge i uzimali pravdu u svoje ruke.