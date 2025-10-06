Slovenski spasioci otkrili detalje dramatične potrage za Hrvatima: 'Prolomio se krik'

Ispod vrha Tosc u Julijskim Alpama u snježnoj lavini poginula su trojica planinara iz Dalmacije. Odmah je krenula zahtjevna akcija spašavanja, među spasiocima bili su i pripadnici slovenske Gorske službe spašavanja.

Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović uživo je razgovarala s Mihom Primcem, dopredsjednik Gorske službe spašavanja u Sloveniji, koji kaže da je to bila jedna od zahtjevnijih akcija spašavanja zbog uvjeta na terenu i novog snijega.

Spasioci su bili dva dana na terenu, jučer 70, a danas 45. Kaže, policija im je dojavila moguću mikrolokaciju.

"Danas su spasioci krenuli u sedam ujutro, sudjelovali su u potrazi i helikopter Slovenske vojske i policije, pet potražnih pasa i ekipa s dronom", rekao je Primc.

Naveo je da ne zna u kojoj je fazi identifikacija trećeg pronađenog tijela, ali Gorska služba spašavanja završila je svoj posao.

"Nije bilo lako spašavateljima. Stanica Bohinj je jedna od najopremljenijih stanica u Sloveniji, pa su spašavatelji naviknuti na ovakve situacije – spremni su i dalje", rekao je.

Savjetuje planinarima da danas ne preporučuju odlazak u visoko gorje jer postoji opasnost od lavina i snijega, a za ubuduće kaže da treba pratiti vremenske prognoze, dobro se pripremiti i pametno odabirati ture.

Teška potraga za unesrećenima

Inače, slovenska Gorska služba spašavanja na svojoj Facebook stranici opisala je koliko je bilo teško tragati za unesrećenima te da su i spasioci imali dramatične situacije.

Foto: Gorska Služba Spašavanja Bohinj

Napisali su:

"Uvjereni smo da ste već vrlo dobro informirani o tome da smo imali zahtjevnu nedjelju i pola ponedjeljka. U sljedećim redovima dobit ćete pogled kroz oči gorskih spašavatelja koji su bili dio ove intervencije.



U nedjelju ujutro pogled kroz prozor obećavao je dan idealan za odmor. No, u opuštajući zvuk kišnih kapi uskoro se zarezao oštar zvuk pozivnika. Skup slova na njemu, koji su tvorili rečenicu 'Lavina odnijela tri planinara pod Toscom', gotovo nitko nije mogao očekivati. Kod kuće smo morali izvući zimsku opremu iz zadnjeg dijela ormara i odmah požuriti prema stanici. Vrijeme je bilo dragocjeno.



Toliko opreme u automobilima već dugo nismo imali i nadali smo se da ćemo se uspjeti probiti sve do Konjščice, kako bismo barem malo skratili put. Uz nekoliko prepreka u obliku srušenih stabala preko ceste, to nam je naposljetku i pošlo za rukom.



Na Konjščici nas je dočekala prava zimska bajka, no nismo tamo bili da uživamo, već zbog vrlo ozbiljnih razloga. Zajedno s kolegama iz Radovljice morali smo se doslovno probijati kroz novi i napuhani snijeg, koji je prvom u koloni u pojedinim trenucima dosezao visinu 'do prsa', kako u žargonu kažemo. Nakon dvosatne kalvarije konačno smo stigli na mjesto nesreće, osigurali svjedoke i započeli s aktivnostima koje su dvadesetak spašavatelja trebale dovesti do jarka.

Uvjeti su bili doista zahtjevni. Vidljivost gotovo nikakva, padala je snježna kiša, bili smo potpuno mokri od snijega i znoja, a vjetar je puhao taman toliko da su mnogima ruke i noge utrnule od hladnoće. Mišići su drhtali, pokušavajući održati 'život' na barem približnih 37 stupnjeva. Dodatnu 'uzbudljivost' donijelo je spontano pokretanje lavina, koje je poslijepodnevno sunce još dodatno pojačalo.



Upravo kad smo locirali prvog unesrećenog, kroz jarkom se prolomio krik: PLAAAAZ! (Lavina!). U jarku se kvalitetno skloniti jednostavno ne možeš – u nekoliko sekundi svatko se snašao kako je znao i mogao, nadajući se da će sve brzo proći. Na sreću, svi smo ostali na svojim mjestima i nastavili s iskopavanjem. To nam je, ujedno, bio znak da je situacija postala preopasna i da moramo prekinuti akciju. Na kraju dana, i mi smo ljudi – muževi, sinovi, kćeri, očevi i majke.

Unesrećenog smo brzo pripremili za transport helikopterom, a posljednjeg od nas helikopter je u dolinu prebacio već u dubokoj noći.



Danas smo s potragom nastavili vrlo rano. Helikopter nas je prebacio do podnožja jarka. Na temelju viđenog dan ranije pretpostavili smo da je ondje najveća vjerojatnost da se nalaze preostali nestali. Naša su se nagađanja pokazala točnima – ubrzo po dolasku naš pas-tragač pronašao je prvog, a malo kasnije smo sondiranjem pronašli i drugog. Nažalost, nijednom od njih više nije bilo spasa.



Misli još uvijek skupljamo, prizori i osjećaji su još vrlo živi i trebat će vremena da ih preradimo. Zahvaljujemo našim kolegama iz Gorske službe spašavanja Radovljica, Gorske službe spašavanja Jesenice te vodičima potražnih pasa koji su nam pomogli u ovoj zahtjevnoj akciji. Obiteljima poginulih izražavamo iskrenu sućut.

Za kraj, ne možemo a da ne ponovimo savjet koji smo već (pre)više puta dijelili: razmislite kada, zašto i kako krećete u planine – ne zbog nas, već zbog onih koji vas čekaju kod kuće. Sretno!"









