Pivo sve više statira na Oktoberfestu: Bavarska policija otkrila što igra glavnu ulogu

Ovogodišnji Oktoberfest ne bilježi samo rekordan broj posjetitelja, nego i povećan broj onih koji su odlučili piti pivo uz ilegalne supstance. Tako policija bilježi porast kaznenih djela povezanih s narkoticima.

Prema podacima minhenske policije, već je zabilježeno 80 slučajeva prekršaja povezanih s ilegalnim supstancama, prvenstveno kokainom, javlja Fenix magazin.

Najnoviji i posebno zapažen slučaj dogodio se kada je 56-godišnji muškarac iz Španjolske uhvaćen kako u tradicionalnoj bavarskoj nošnji konzumira kokain u javnosti. Policijski službenici kod njega su pronašli 1,17 grama kokaina, što odgovara višestrukim dozama za osobnu upotrebu.

Visoka novčana kazna

Zbog ozbiljnosti prekršaja i činjenice da muškarac nema stalnu adresu u Njemačkoj, sud mu je odredio iznimno visoku novčanu kaznu u iznosu od 40.000 eura.

Policija ističe da je visoka sigurnosna jamčevina zatražena kako bi se osigurala naplata kazne.

Mnhenska policija naglašava da se kontrole na festivalu pooštravaju svake godine, kako bi se obeshrabrili dileri i smanjila prisutnost ilegalnih droga u šatorima punim posjetitelja.

